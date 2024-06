Le lacrime di Caterina Murino 

Caterina va alla guerra, letteralmente. E ci va piangendo. È una interpretazione straordinaria, ma non da attrice. Ieri mattina, nella piazzetta di Porto Cervo, Caterina Murino ha pianto per la Sardegna. Ha interpretato la Sardegna, le ha dato voce e dolore. Lacrime vere, sincere, di chi ha capito quanto è fragile e sola l’Isola, sotto il maglio delle macchine idrauliche piantapali che stanno martellando ovunque le aree agricole per allestire distese di pannelli fotovoltaici in aperta campagna. Un’isola esposta al rischio di una proliferazione selvaggia di parchi eolici con enormi aerogeneratori. Ieri Caterina Murino, artista conosciuta in tutto il mondo, ha iniziato a spendere il suo successo e il suo talento per difendere la Sardegna dall’assalto eolico e agrivoltaico. Il suo è stato un appello accorato, potente, commovente e doloroso, per lei e per chi ascoltava: «Ma chi è stato a firmare quelle carte, chi? Io voglio sapere chi sta decidendo. Io voglio sapere chi ha deciso di riempire di pale eoliche la Sardegna. Ma chi sono questi che vogliono prendersi la nostra terra. Non devono toccarla. Quando ho saputo quelle cose mostruose su Sant’Antioco ho pianto tutte le lacrime che avevo in corpo. Io sono cresciuta a Sant’Antioco e il mare deve restare quello che ho conosciuto da bambina, diciamo tutti insieme basta, dobbiamo fermare questa follia».

«Ci siamo solo noi sardi»

Caterina Murino ha accolto l’invito del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica e ha partecipato a un incontro nella piazza di Porto Cervo, iniziativa supportata dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. C’è anche il vice presidente del Consorzio Costa Smeralda, Mario Ferraro e il portavoce del Coordinamento, Gianni Monteduro. Ragnedda entra subito nel clima della giornata: «La Sardegna ha già dato tanto, in termini di servitù e adesso non può essere condizionata da impianti che sembrano mostri». Ferraro è netto: «La transizione energetica è inevitabile ma sono necessarie norme che proteggano le località turistiche». Ci sono sindaci galluresi, l’assessore comunale alla Cultura di Sant’Antioco, Luca Mereu e la presidente dell’Anci e sindaca di Fonni, Daniela Falconi. Tutti sollecitano un fronte comune per l’Isola. Caterina Murino si rivolge direttamente alla presidente della Regione, Alesandra Todde: «Cercate le leggi, cercate il modo per fermare questa follia. Che l’Eni e Jp Morgan vadano a ballare a casa loro, non a casa nostra. Non ci sono partiti, non ci sono altre bandiere, Ci sono solo i Quattro Mori e ci siamo solo noi sardi. Per favore, tutti insieme uniti, lottiamo contro questa follia. Perché se ci sono leggi che giustamente impediscono di ampliare l’edificio di uno stazzo, poi è consentito tutto questo». Quando l’attrice rivolge una domanda al pubblico “Ma come possiamo fermare questa follia?” qualcuno risponde: «A ballasa». I pallettoni sono naturalmente una provocazione, ma l’attrice sorride e non si tira indietro: «Potrebbe essere una soluzione, ora il mio fidanzato e mio fratello, che sono avvocati, si adirano. Ma non me ne importa niente». Alla fine Caterina legge un testo e piange: «Come si può raccontare e descrivere la magia e la dignità di questa terra». La mattinata si chiude con l’appello di Maria Antonietta Pirrigheddu e Maria Grazia Demontis del Comitato anti speculazione Gallura: «Sabato 15 giugno tutti a Saccargia per una giornata di lotta».

