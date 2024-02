Le lacrime della ragazza in aula 

Tempio. Il pianto si sente in aula, dietro il drappo nero sistemato nel banco dei testimoni. La presunta vittima del processo Grillo è scossa, si ferma e chiede ai giudici di uscire dall’aula. Ieri la deposizione della ragazza che sarebbe stata violentata da Ciro Grillo e dai suoi amici, è stata punteggiata da interruzioni e crisi di pianto. Gli avvocati difensori, in particolare il penalista Mariano Mameli, legale di Edoardo Capitta, hanno rivolto alla studentessa milanese di 22 anni domande precise sullo stupro di gruppo che avrebbe subito la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019. E sono stati di nuovo momenti drammatici. Il legale di parte civile, Dario Romano, ha protestato e l’udienza è stata interrotta. Quando il dibattimento è ripreso, altro affondo di Mameli che si è rivolto alla presunta vittima: «Ci dispiace per il suo turbamento e lo comprendiamo. Ma le domande che le rivolgiamo sono le stesse, già fatte, dell’avvocato di parte civile, Giulia Bongiorno». Altri momenti di tensione tra le parti, perché le difese non hanno ceduto di un millimetro sulla loro impostazione.

Lo scontro in aula

Con l’udienza di ieri si è conclusa la deposizione della vittima ed è stato evidente lo scontro tra parte civile e difese sulle modalità dell’esame della ragazza. L’avvocato Mariano Mameli, come aveva già fatto l’avvocata Antonella Cuccureddu (legale di Francesco Corsiglia) ha messo in evidenza le incongruenze del racconto della giovane studentessa e modella milanese. Contraddizioni anche rispetto al contenuto del video che documenta il rapporto sessuale (secondo la Procura non consensuale perché la vittima era ubriaca) tra la ragazza e i quattro coetanei conosciuti a Porto Cervo. Le difese hanno segnalato che le domande contestate dalla parte civile erano le stesse che i legali della ragazza hanno già rivolto alla loro assistita. Mameli ha detto: «Quando le facciamo noi, però, lei va in crisi». Per le stesse domande era stata pesantemente contestata l'avvocata Antonella Cuccureddu. Per la verità, ieri, l’avvocato Dario Romano, che assiste la vittime insieme a Giulia Bongiorno, ha chiesto alla ragazza se i pantaloni che indossava (la sera del presunto stupro) erano aderenti, se il cordino era allacciato, se la maglietta era attillata e se aveva le calze. Il processo riprende ai primi di aprile con l’esame dei consulenti della parte civile, dopo arriveranno in aula i quattro imputati per l’esame.

