Le lacrime del figlio Matteo «Non si concedeva lussi, pensava solo alla famiglia» 

Una vita per il lavoro e per la famiglia. Così lo ricordano gli amici e i colleghi. E proprio mentre si recava a lavoro in piena notte è morto, forse per un infarto. Ignazio Melis, 52 anni, era una presenza fissa tra i box del mercato agroalimentare di Sestu, e in particolare in quello di TransFrutta.

«L'ultimo periodo era tanto stressato, le ernie da due sono diventate tre, il medico gli aveva detto di non strafare, di sollevare meno pesi, ma lui non poteva perdere il lavoro con cui sosteneva la famiglia, e così andava avanti», racconta il figlio Matteo Melis, già determinato a farsi forza, seguendo anche l'esempio paterno. «Quando staccava se io avevo bisogno era sempre pronto a darmi una mano». A piangerlo c’è anche il fratello, a lungo suo collega, Onofrio Melis: «Pensava sempre prima ai figli e io non mi sarei mai aspettato ci lasciasse così».

Aveva una moglie, Lidia, e poi un altro figlio piccolo di tredici, Nicola. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo buono, amico di tutti, ma che non amava apparire. Poche distrazioni, niente apparizioni sui social, unico svago una birra con gli amici. «Ha fatto tanti lavori», ricorda la nipote Elga Melis, «spesso di fatica, e non si concedeva nulla prima di darlo ai familiari. Una vita per il lavoro e così giovane se n’è andato via», ripete, ancora, con un po’ di rabbia nella voce. Forse la stanchezza, forse lo stress tra le cause della tragedia, mentre i colleghi ricordano quel cinquantenne che sembrava un ragazzone e non si fermava mai. «La Coagri, l’ente gestore del Mercato Agroalimentare della Sardegna, apprende con sgomento e commozione della scomparsa di Ignazio Melis, dipendente della società Transfrutta srl. Gioviale, sempre puntuale e attento, da tanti anni lavorava con costanza e impegno nella struttura di Sestu», lo ricordano così il presidente Vincenzo Pisano e il direttore, Giorgio Licheri, mentre la sindaca Paola Secci commenta: «Un caro giovane, marito e padre dedito alla famiglia e un grande lavoratore. La nostra comunità ancora una volta viene duramente colpita dall’ennesimo incidente stradale. L'amministrazione è vicina alla famiglia e si stringe ad essa con grande affetto».

