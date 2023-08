Le lacrime dei sardi: «Indimenticabile» 

Carla, 60 anni, di Roma, ha portato una rosa rossa. Attende sul sagrato l'arrivo del feretro. «La rosa mi è stata donata da una turista mentre raggiungevo piazza del Popolo. Un segno del destino. Dovevo esserci con questo fiore». Anita è arrivata in treno da Pescara con due figli piccoli: «Con la sua energia e il suo esempio, Michela mi ha offerto un grande aiuto nei momenti di difficoltà che ho attraversato. Non posso dimenticarla».

Carmen vive a Roma.ma è originaria di Fordongianus. Trattiene a stento le lacrime: «Michela sarà sempre con noi». Alberto è un ragazzo arrivato da Perugia: «Ha combattuto per le libertà di tutti con grande coerenza. E si è battuta per le minoranze. Sono qui per dirle grazie». Marisa è nata a San Basilio: «È un dovere essere qui. È il saluto a una conterranea. Sarà una guida e un esempio per la mia vita». Luisa, romana, 80 anni, non ha paura della calura romana: «Ci ha dato tanto. Una donna generosa e coraggiosa».

Roberta, cagliaritana che lavora a Roma, è la prima volta che partecipa a un funerale di un personaggio pubblico: «L'ho fatto per i pensieri che Michela ha espresso e continua a esprimere non solo attraverso i suoi libri». In mezzo alla folla anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana: «È una perdita gigantesca per il Paese. Per me un’amica cara con cui volevo costruire un’Italia migliore».

