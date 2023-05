Le Janas? Come i Mamuthones La proposta di un’associazione  

Le Janas come i Mamuthones, i Boes o i Merdules: questo l’ambizioso progetto dell’associazione Maistè di Gergei. Da mesi ormai il gruppo sta lavorando a un progetto per ricreare l’abito delle leggendarie fate che tessevano con i telai d’oro e trovare le ragazze che le incarneranno. «Le figuranti – spiega Maria Grazia Ligis, presidente dell’associazione – saranno scelte anche in base a determinati requisiti fisici: le janas erano piccole. Abbiamo già trovato diverse ragazze disponibili ma ne serviranno altre». Vestiranno un abito di rosso porpora e un fazzoletto nero, impreziositi da i fili color oro, ma il lavoro sul vestito è ancora all’inizio.

I soci stanno conducendo un lavoro di documentazione per far rivivere al meglio il mito di queste figure leggendarie. «La nostra associazione – prosegue la presidente – è nata per far conoscere e tramandare i mestieri antichi: questa potrebbe essere la possibilità per conoscere Maistè anche al di fuori del nostro territorio e di inserire i giovani».

Come altre maschere sarde, anche le Janas proporranno la loro coreografia da portare nelle varie manifestazioni. «Siamo ancora al lavoro», mette le mani avanti Ligis. Il risultato verrà presentato probabilmente in autunno.

L’entusiasmo a Gergei è tangibile, come anche la voglia di aggiungere un altro tassello nel mosaico delle maschere tradizionali sarde, avvolte da un fascino leggendario. (s. g.)

