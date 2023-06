Le italiane giocano in difesa 

Il primo obiettivo è non perdere i pezzi pregiati, il secondo è setacciare il campionato italiano e quello dei “parametro zero” alla ricerca del campione incompreso. Si prospetta un calciomercato senza particolari colpi a effetto, se non in uscita. Complice la buona annata delle italiane nelle coppe europee, la Serie A è tornata centrale nelle operazioni di scouting dei club inglesi e - novità di quest'anno - di quelli arabi.

Verso l’estero

Il Napoli, blindato Osimehn con la clausola da 150 milioni, è alla ricerca di un sostituto di Lozano, che potrebbe volare in Arabia Saudita, e di quello di Kim, conteso da Bayern Monaco e Manchester United: in difesa potrebbe arrivare Scalvini dell'Atalanta che in questi giorni è impegnato con l'Under 21. L'Inter, assestati i colpi Thuram jr. e Azpilucueta, sta cercando di piazzare Brozovic e si augura l'avvio di un'asta tra il Barcellona e i club sauditi: i proventi della vendita del croato potrebbero essere investiti per Frattesi. Sul fantasista del Sassuolo ci sono anche Roma, Milan e Juve. La Lazio sta per chiudere per Lucas Torreira, ex Fiorentina ora al Galatasaray, ma deve prima liberarsi di Marcos Antonio: il centrocampista brasiliano potrebbe essere usato come pedina con il Sassuolo per arrivare a Berardi o in un giro con la Salernitana che vede coinvolti Dia, Bonazzoli e Cancellieri. Nella Roma, dopo l'arrivo dello svincolato N'Dicka, spunta l'ipotesi Kristensen, terzino destro che Thiago Pinto vorrebbe prendere in prestito dal Leeds.

Punta cercasi

Capitolo Milan: gli 80 milioni incassati per la vendita di Tonali permettono ai rossoneri di puntare con maggior decisione su Christian Pulisic e Samuler Chukwueze. Non impossibile arrivare a Scamacca e Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. Anche la Juventus vorrebbe prima occuparsi degli esuberi: in lista di uscita ci sarebbero Miretti, Mckennie, Fagioli, Ranocchia, Barrenechea, Caudrado. Poi c'è da convincere Rabiot a rimanere e capire come sta Pogba. In arrivo, invece, Timothy Weah. Difficoltà simili per la Fiorentina che in uscita ha Amrabat (piace all'Atletico Madrid) e ha tolto dal mercato Kouame: si valuta con attenzione i profili di Orsolini dal Bologna e del solito Dia. L'Atalanta ha molti pretendenti per i suoi giocatori; intanto, ha messo nel mirino Tourè dell'Almeria. La Salernitana vorrebbe Maldini dal Milan e stringe per il danese Lund. Il Torino potrebbe perdere Schuurs ma è a un passo da Pereyra dell'Udinese. Il Monza punta sui prestiti in attesa di conoscere il proprio futuro societario. Il Lecce deve scegliere ancora l'allenatore con D'Aversa in pole. Calma piatta per Udinese e Verona.

