Le italiane fuori dalle medaglie d’oro 

Svizzera e Bulgaria protagoniste assolute nella seconda giornata di gare della Coppa Europa per Club 2023, al Pala Pirastu, dove hanno conquistato il titolo europeo nella spada maschile e nella sciabola femminile. Sulle pedane maschili, il dettaglio di gara ha visto l'Italia schierare la squadra delle Fiamme Oro e della Marchesa Torino, fermate entrambe dai nuovi campioni, gli svizzeri del Ses Sion, rispettivamente del tabellone a 8 e nelle seminifinali. Qui lo spadista della Polizia di Stato Davide Di Veroli mostra di che stoffa è fatto, rimontando da -7 a -1 a 5” dalla fine, senza però riuscire a entrare in finale. Spareggio per il bronzo conquistato per 45-32 dalle Fiamme Oro (Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli), argento per i francesi del Saint Maur Vga e oro per gli svizzeri Albrecht, Bayard, Melcotti e Metrailler), per 45-35.

Le donne

Sulle pedane femminili della sciabola, in gara i team delle Fiamme Gialle e dell'Aeronautica, fermate rispettivamente dalle squadre di Bulgaria e dalle spagnole. Spareggio per il bronzo vinto dall'Aeronautica (Michela Battiston, Alessia di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia Rotoli), sulle cugine delle Fiamme Gialle per 45-34, argento per Club de esgrima el oso y madrono (Martin-Portugues, Perez-Cuenca,a Ventura), oro per la Bulgaria (Olga Hramova, Yoana Ilieva, Beloslava Ivanova, Emma Neikova), con il punteggio di 45-37.

Oggi in programma il fioretto con i gironi femminili (9.30) e maschili (11.30), che chiuderanno la manifestazione.

