Le istituzioni europee vietano TikTok: «Non è sicura» 

Bruxelles. TikTok al bando sui telefonini dei dipendenti della Commissione europea e del Consiglio, e l'Europarlamento valuta una mossa analoga. Le istituzione di Bruxelles mettono alla porta la celebre app cinese per condividere video brevi, a causa di problemi legati alla cyber-security.

C'è un «focus sulla protezione della sicurezza informatica, per questo abbiamo preso la decisione», spiega il commissario Ue per il Mercato interno, ThierryBreton. Il social replica che è una decisione «sbagliata e basata su pregiudizi. Il Governo cinese non ci ha mai chiesto acceso ai dati e se lo facesse non glielo accorderemmo», ha detto il responsabile delle relazioni istituzionali Sud Europa di TikTok, Giacomo Lev Mannheimer.

L’app dovrà essere disinstallata entro il 15 marzo dai telefonini aziendali del personale della Commissione e da quelli privati con accesso al servizio di telefonia mobile. L'esecutivo non fa sapere se sia stato vittima di incidenti informatici legati a TikTok, ma precisa di aver condiviso con le altre istituzioni le proprie valutazioni. Ha poi escluso simili iniziative su altre piattaforme, costantemente tenute sotto controllo dai servizi informatici.

La sospensione di TikTok è temporanea e sarà rivalutata. In Commissione la decisione è arrivata dal corporate management board, in Consiglio dal segretariato. Dal Parlamento europeo un portavoce fa sapere che sarà presa in considerazione la valutazione della Commissione prima di dare raccomandazioni alle autorità dell'Eurocamera.

Bruxelles si è dunque allineata alle misure già annunciate suTikTok negli Stati Uniti, dove una legge del Senato a dicembre ha vietato l’app sui cellulari dei dipendenti statali e federali. «Non c'è stata alcuna pressione da Washington», ha chiarito il portavoce della Commissione. Da due anni l’app è messa al bando in India. A novembre il social aveva ammesso che i dati degli utenti mondiali sono accessibili dal quartier generale in Cina, e ricostruzioni di stampa ne hanno anche ipotizzato l'uso per spiare giornalisti. Per arginare possibili interventi nell'Ue a metà gennaio, l’amministratore delegato Shou Zi Chew aveva avuto una serie di incontri a Bruxelles con alcuni commissari europei. L'invito alla società, più o meno corale, è stato quello di conformarsi alla normativa Ue.