Le isole ecologiche in spiaggia trasformate in cassonetti 

Con l’aumento dell’afflusso nelle spiagge aumentano anche i maleducati. Al Poetto e Margine Rosso i cestini dedicati per gettare le bustine con gli escrementi dei cani, sono trasformati in discariche a cielo aperto, colmi di bottiglie di alcolici e di rifiuti vari che vengono abbandonati ai loro piedi. E non è certo l’unico problema. Stesso scenario anche nelle isole ecologiche dove vengo lasciati anche ombrelloni e sedie rotte. Bottiglie, cartoni di pizza e rifiuti vari sono il segno distintivo anche di alcune stradine che portano alle spiagge della costa da Margine Rosso fino a Geremeas.

«Purtroppo non è certo una novità», dice una frequentatrice del Poetto, Rosa Monni, «ogni sera, ma soprattutto nei fine settimana, gli incivili riducono la spiaggia a un letamaio con la spazzatura che viene lasciata anche sulla sabbia. Ci vorrebbero i vigili in spiaggia come succedeva un tempo per controllare e multare chi non rispetta le regole».

Intanto, come annunciato, in spiaggia sono arrivati i bagnini. Il servizio con le torrette di avvistamento ha preso il via il 20 giugno nei tratti di arenile del Poetto davanti alla Marinella e a Margine Rosso e in alcune spiagge della costa.

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