«Le isole d’Europa si devono unire  per ridurre gli svantaggi» 

«Unire le forze affinché lo svantaggio di essere lontani diventi un vantaggio». È il messaggio che arriva dal primo Forum delle Isole dell’Europa, organizzato a Cagliari da Eurinsula per dialogare su insularità e trasporti.

«Dobbiamo trovare un modello comune, eccellente e diverso, che possa identificare le nostre Isole: vogliamo far sentire la nostra voce in Europa, non serve alcuna bacchetta magica, ma solo la volontà di cooperare e unirci per un fine comune», ha detto Isabel Vera, organizzatrice dell’iniziativa e ideatrice di “Islas del Mar Project”, che ha l’obiettivo di unire le diversità isolane, la cultura, la storia, l’archeologia e le tradizioni delle isole per trasformarli in modelli da scoprire per un vero scambio interculturale.

«Non contano le distanze delle isole, per raggiungerle serve un aereo. Una convenzione: solo così in possiamo unire le nostre voci, le nostre forze, e andare direttamente al Parlamento europeo per discutere dell’insularità», ha rimarcato l’imprenditrice, elogiando quello che la Spagna ha fatto per garantire una continuità aerea ai cittadini che vivono nelle Isole.

«Il nostro modello di continuità territoriale, nelle Canarie, regge perché il nostro governo si è attivato per averlo. Oggi Canarie e Baleari si sono unite e i cittadini hanno uno sconto del 75 per cento sul trasporto aereo. Cosa che non accade qui, perché in Sardegna, ogni legislatura che arriva propone un modello nuovo. E così si riparte sempre da zero, invece se un modello funziona chi arriva dopo dovrebbe rafforzare quello che già esiste».

Dalla Grecia, Maria Lekakou, preside dell’Università dell’Egeo, ha evidenziato che il Paese ellenico per garantire una buona qualità dei trasporti fa uno sforzo economico enorme. Mentre da Malta, Maria Attard, docente dell’Università, ha parlato delle criticità legate all’eccessivo utilizzo delle auto nell’isola.