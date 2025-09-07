Le isole, “Angolazioni” da cui guardare il mondo 

Un’isola è per definizione una porzione di territorio circondata dal mare, quindi separata dal resto del Paese o del continente. Può far pensare a un confine, un limite, quasi una prigione; ma, rovesciando la medaglia, è facile immaginare approdi, porti, accoglienza, multiculturalismo. “Isole” è il tema della settima edizione di “Angolazioni”, il festival cinematografico che ogni estate si tiene nel Sulcis, a Sant’Anna Arresi. Ascoltare il mare… per raccontare le isole, che, a dispetto del significato dell’aggettivo isolato che ne deriva (privo di contatti, di collegamenti, di comunicazioni), non lo sono mai davvero. Sono luoghi dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso, e quello stesso bacino acqueo che le circonda dialoga con esse e diventa legame. Una relazione che verrà indagata e raccontata durante le tre serate di festival, in programma il 12, 13 e 14 settembre in piazza Martiri.

Gli obiettivi

Come spiega il direttore artistico Stefano Obino: «Quest’anno il festival è un viaggio che parla di isole: terre di approdi e partenze, di resistenza e trasformazione, luoghi in cui il mare divide ma al tempo stesso unisce. Un racconto che attraversa l’arcipelago di arti che compongono il cinema – parole, musiche, recitazione – trovando un approdo comune, dove le storie diventano memoria e visione».

Il programma

Per inaugurare il viaggio di quest’anno un saluto speciale. Dopo essere stata la madrina di Angolazioni 2024, Noemi Medas rinnova il suo rapporto con il festival aprendo l’edizione 2025, venerdì 12 settembre. L’attrice sarà sul palco di Sant’Anna Arresi con “Isole”, un reading in musica accompagnato dalle note di Fabrizio Lai. A seguire la proiezione di “Nemos. Andando per mare, di Marco Antonio Pani”, una rilettura originale dell’Odissea. Uno dei principi che rende il cinema indimenticabile è la sua connessione con la musica. Sabato 13 settembre la serata si aprirà con “Bisajos”: il polistrumentista Gavino Murgia proporrà al pubblico un concerto per immagini che esplora le radici della musica sarda, un viaggio filmico proiettato durante l’esecuzione musicale, tra luoghi, volti e attimi evocativi, dove immagini e suoni si fondono in un’esperienza unica. Nella seconda serata sarà poi proiettato un film che è il caso cinematografico dell’anno in Sardegna: “La guerra di Cesare” di Sergio Scavio. Un racconto autentico e potente, che porta sullo schermo la dignità e la memoria operaia della Sardegna mineraria segnata dalla crisi industriale. Domenica 14 settembre ultima tappa del percorso 2025. Si aprirà con l’esito scenico del laboratorio di teatro sociale diretto da Camilla Vargiu. A seguire spazio al grande protagonista della serata: “Miguel Eek”, direttore del MajorDocs Festival del documentario di Maiorca. Il cineasta, che ama raccontare personaggi forti, condividerà la sua esperienza alla guida di uno dei festival più importanti del Mediterraneo in un dialogo con Stefano Obino. A chiudere la tre giorni il film “Magaluf Ghost Town” di Miguel Angel Blanca.

