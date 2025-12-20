Le irregolarità? Barelle nei corridoi  

Scale-mobili acquistate con i soldi dei contribuenti avrebbero dovuto garantire il trasporto di persone con difficoltà agli ambulatori del seminterrato dalla nuova hall del San Francesco, sono installate ma mai entrate in funzione da otto anni. Barelle ferme nei corridoi davanti agli apparati antincendio. Armadietti dei medicinali con ante rotte e liberamente accessibili. Stanze colme di materiale inutilizzato da anni, di ogni tipo. Un albero di Natale addobbato con flaconi di medicinali vuoti, di una sola casa farmaceutica. Sono alcune delle «inefficienze, irregolarità gestionali e mancato compimento di atti obbligatori» (per usare le parole dell’Asl) riscontrate dalle ispezioni avviate dal commissario Angelo Zuccarelli, tra mercoledì e giovedì, che hanno dato seguito venerdì a una durissima nota ufficiale della direzione aziendale, senza dettagli, dai toni pesanti, che ha fatto esplodere il caso della guerra delle nomine.

Perché le ispezioni, prerogativa del commissario, arrivano a ridosso della scadenza del suo mandato, soprattutto nei giorni in cui erano in corso le audizioni per la graduatoria dei direttori generali, alla quale era candidata anche la direttrice del presidio San Francesco, Grazia Cattina. Alla graduatoria Zuccarelli non può partecipare: non ha i requisiti.

Le precisazioni

Ancora una volta senza dettagli ieri l’Asl in una nuova nota «di completamento», sui controlli al San Francesco, ha parlato di «massima solidarietà ai direttori dei Dipartimenti ospedalieri, con i quali si intende proseguire con il medesimo spirito collaborativo che ha contraddistinto fino ad oggi l’azione commissariale».

Non è l’Asl a spiegarlo, ma le «irregolarità» rilevate non hanno mai avuto a che fare con l’assistenza ai pazienti, che rimane di altissima qualità, e sono state riscontrate nelle zone comuni dei piani di Medicina, Neurologia e Geriatria. Irregolarità che avranno comunque conseguenze, con rimozioni di incarichi e responsabilità personali, trapela. Nulla a che vedere con la qualità del servizio sanitario offerto dalle singole unità. I controlli - specifica l’Asl - «sono scaturiti anche a seguito di segnalazioni di cittadini e associazioni». Le situazioni critiche «in buona parte sono state prontamente risolte e in parte - prosegue l’Asl - sono in via di rapida soluzione grazie alla collaborazione del personale della dirigenza e del comparto».

L’occhio della Regione

Ad alimentare il caso la presenza (venerdì) di Annalisa Canova, consigliera comunale e provinciale, nonché segretaria particolare della governatrice Alessandra Todde. Lei precisa: «Non ho certo preso parte alle verifiche avvenute nei giorni precedenti. Venerdì ero andata personalmente a verificare le segnalazioni ricevute da alcuni utenti all’ospedale e, in quel frangente, mi è stato fatto osservare come alcune di esse fossero già emerse nei giorni precedenti». Puntualizzazioni che non placano la guerra su sanità e nomine.

