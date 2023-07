Le ipotesi sul tavolo del centrodestra: si accelera sui nomi  

La costituzione del tavolo di centrosinistra e M5S ha fatto suonare la sveglia anche nello schieramento che oggi guida la Regione. All’incontro di venerdì a Molentargius c’erano anche formazioni e uomini che nel 2019 si presentarono con il centrodestra. E, anche se solo come osservatori, forze come Azione di Carlo Calenda che non escludono un apparentamento con lo schieramento che oggi fa capo a Christian Solinas. Insomma: l’accelerata di Pd, pentastellati e forze progressiste è legata in parte alla necessità di far breccia sul centro in vista delle elezioni regionali. Quello stesso centro di cui il governatore ha bisogno per legittimare una sua eventuale ricandidatura alla presidenza.

Bilaterali

Le grandi manovre nel centrodestra non si sono mai fermate, ma da qualche tempo si tengono con più frequenza bilaterali in presenza, o anche solo telefonicamente. Per esempio: il giorno prima del vertice di maggioranza che aveva fatto “scoppiare” la pace in maggioranza, Solinas aveva incontrato a Villa Devoto una delegazione dei Riformatori. Nei giorni successivi si era visto con Stefano Tunis (Sardegna al centro 20Venti). La volontà di portarli dalla sua parte prima che sia troppo tardi – si vota tra meno di otto mesi – è chiara. La controparte è evidentemente Fratelli d’Italia, che rivendica un ruolo di guida nella coalizione. Lo ha spiegato bene il capogruppo in Consiglio regionale Fausto Piga: «Chi gode di maggiore consenso da parte dei cittadini deve potersi assumere l’onere di fare la guida, sta nelle cose. È successo cinque anni fa con la Lega, che fino a poco prima nemmeno esisteva in Sardegna, ed è successo negli anni d’oro di Forza Italia».

Lo schema

Si dice che il partito di Giorgia Meloni avrà il vento favorevole almeno fino alle elezioni Europee. Quindi, non correre per la presidenza in Sardegna sarebbe probabilmente un’occasione persa. Tra i papabili c’è ovviamente il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ma c’è chi ipotizza anche il nome di almeno due parlamentari sardi del partito. Quel che è certo, anche FdI sta portando avanti le sue trattative che comprendono le candidature da primo cittadino a Cagliari e Sassari, dove si vota solo qualche mese dopo le regionali. Uno degli schemi di cui riferiscono le indiscrezioni vede Truzzu candidato alla presidenza della Regione, Alessandra Zedda (Forza Italia) a sindaco di Cagliari e Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti) nella Città Metropolitana di Sassari.

Alternative

Ci sono altre due possibilità: per le regionali potrebbe spuntarla Forza Italia per un gioco di equilibri che sarebbe deciso sul tavolo nazionale. Non bisogna nemmeno dimenticare quanto affermato dal coordinatore regionale Ugo Cappellacci: «La partita è totalmente aperta e non è mai stata chiusa», aveva detto al termine del vertice di Villa Devoto, e in ogni caso «servirà un tavolo nazionale e insieme locale per scegliere un nome». E poi c’è l’ipotesi che la Lega decida alla fine di non puntare sul sardista Solinas ma su un proprio candidato: magari il coordinatore regionale e presidente dell’Assemblea sarda Michele Pais. Un’ipotesi remota, considerato che all’ultimo vertice con i consiglieri del suo partito Solinas ha parlato di garanzie avute a livello nazionale, lasciando intendere che con la Lega esiste un patto di ferro. Lunedì 17, intanto, il leader del Carroccio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sarà in Sardegna. Per incontri tecnici e per un vertice con gli esponenti sardi del partito. Ma sarà difficile per il segretario evitare la domanda: Christian Solinas sarà il candidato del centrodestra alle prossime regionali?

