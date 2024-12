Le iniziative natalizie della Consulta giovanile 

Per il secondo anno la Consulta giovanile di Portoscuso propone la Casa di Babbo Natale. Ci sarà lui, il protagonista assoluto, il tanto atteso Babbo Natale, circondato dagli elfi e sicuramente il Grinch non rinuncerà a fare un salto in via Torre 1, in pieno centro storico a Su Pranu. L’inaugurazione è prevista per domani sera, poi la Casa di Babbo Natale resterà aperta il 22 dicembre, a partire dalle 15. A seguire, alle 18, l’arrivo dei Babbi Natale in moto, organizzato dal Motoclub di Portoscuso, e dalle 19 il Coro Femminile di Portoscuso si esibirà nel Concerto di Natale. Per la Casa di Babbo Natale, sarà il secondo anno.

«Siamo entusiasti per la seconda edizione della Casa di Babbo Natale – dice Federico Cau, presidente della Consulta, vicepresidente è Gianluigi Cotza – siamo cresciuti sia come numero di ragazzi sia come entusiasmo generale, per questo il gruppo è sempre più affiatato. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni del paese pertanto ci sarà, oltre che musica e divertimento con Babbo Natale e gli elfi, anche la valorizzazione delle tradizioni locali culinarie, dai dolcetti tipici sardi alle prelibatezze sia di mare che di terra a chilometro zero». (a. pa.)

