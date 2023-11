Le iniziative in favore delle donne  

Via alla manifestazione di interesse per la rassegna “Non solo il 25 novembre”, per la realizzazione dei progetti di coesione sociale a favore di giovani, persone vulnerabili, e a sostegno del potenziamento individuale, economico e sociale delle donne, contro povertà, violenze e discriminazioni.

Per presentare le domande c’è tempo sino al 22 novembre. Le associazioni interessate dovranno organizzare una serie di iniziative dedicate alle donne, con lo scopo di promuovere e divulgare informazioni, sostenere l’empowerment individuale, economico e sociale delle donne, il contrasto alla povertà, alle violenze e alle discriminazioni, i diritti di emancipazione economica femminile anche in un’ottica di conciliazione degli impegni lavoro-famiglia.

Gli eventi e progetti potranno riguardare anche altre questioni sociali, come la protezione dell’infanzia, la dote e la violenza domestica.

