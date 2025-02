Le informazioni arriveranno sul cruscotto 

In un futuro neanche troppo lontano non esisterà più la giungla dei cartelli stradali. Secondo Mauro Coni, Coni, professore di “Strade, ferrovie e aeroporti” dell’Università di Cagliari, presto si viaggerà nelle Smart road, “strade intelligenti” sulle quale i veicoli che la percorrono possono comunicare e connettersi tra di loro. Tutte le informazioni si potranno leggere sul cruscotto. «La legge ha definito gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure che, attraverso nuove tecnologie inserite nelle infrastrutture stradali, dialogano con gli utenti a bordo, per fornire in tempo reale informazioni su traffico, incidenti, condizioni meteo, notizie turistiche ed eventi che caratterizzano i percorsi e i contesti attraversati», afferma Coni. «In un prossimo futuro le regole della circolazione stradale saranno sul nostro cruscotto, liberando le città da una selva di cartelli stradali, generate da un Codice della Strada ormai datato. Si potranno aumentare enormemente le prestazioni di sicurezza, come ad esempio la visibilità reciproca dei veicoli e dei pedoni oppure estrarre informazioni dai sensori di bordo dei veicoli sullo stato della strada (aderenza, irregolarità, segnaletica) per trasferirle in tempo reale agli altri veicoli. In Sardegna – concludee – è in corso l’appalto dell’Anas per la trasformazione della Sassari-Olbia in una Smart road».

RIPRODUZIONE RISERVATA