Le infioratrici dal Papa per la festa di San Pietro 

Davanti a Papa Francesco terranno alta la bandiera dei Quattro mori. Il 29 giugno una delegazione delle infioratrici di Tortolì realizzerà un tappeto floreale, con petali freschi e altri prodotti naturali, in occasione della festività dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Un’infiorata artistica di 30 metri quadri, in via della Conciliazione, raffigurante la Madonna di Bonaria, protettrice della Sardegna, con cui le sapienti mani delle sei infioratrici in partenza per la Capitale omaggeranno il Santo Padre in occasione della solennità. «Per noi - afferma Cecilia Chiai, 54 anni, presidente dell’associazione Passioni d’Ogliastra - è il momento più alto della nostra attività. Siamo orgogliose dell’opportunità che ci è stata riservata da Raffaele Sestu, presidente dell’Unpli regionale che rappresenteremo a Roma».

Alla missione romana prenderanno parte Simona Taula, Erica Fasone, Sandra Nieddu, Gisella Secci, Daniela Sechi e Tiziana Murru. Il gruppo, che da tredici anni organizza Tortolì in fiore, manifestazione di primavera divenuta celebre per il suo ampio coinvolgimento popolare, sarà accompagnato da una delegazione della Pro loco Rocce Rosse, presieduta da Fabrizio Palmas (37). «Saranno presenti tutte le regioni e noi - dice - saremo gli unici a rappresentare la Sardegna intera. Avremo visibilità che in poche altre circostanze ha avuto eguali: ci saranno televisioni nazionali e internazionali e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo».