Le infinite sfaccettature e i misteri della musica nelle Miniere sonore  

Dalla world music all’elettronica, dalle note contemporanee all’improvvisazione. “Segni” è il tema della diciottesima edizione di Miniere sonore, «un’esplorazione – spiega il direttore artistico Stefano Casta – dei misteri del significato creato dal suono. Dai ritmi ipnotici alle composizioni d’avanguardia, ogni esibizione metterà alla prova il nostro modo di ascoltare, invitandoci a scoprire i segni celati nella musica».

Gli artisti

Appuntamento a Oristano, al chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, con il Festival organizzato dall’associazione Heuristic, da martedì 26 a sabato 30 agosto, per quindici concerti con artisti del calibro dello statunitense Alvin Curran e del franco-libanese Mazen Kerbaj, insieme a Francesco Giomi, al duo composto da Francesca Naibo ed Elio Martusciello e alla cantante e bassista Sabina Meyer.

Gli appuntamenti

La rassegna si apre martedì prossimo alle 21 con “To be born”, concerto di Alessandra Diodati per voce, elettronica e tastiere, un viaggio sonoro che celebra l’espressione autentica dell’essere umano. A seguire, “Spore”, il progetto del duo composto da Elio Martusciello (chitarra elettrica) e Francesca Naibo (chitarra elettrica, oggetti, elettronica) che esplora i territori dell’improvvisazione.

La prima serata si conclude con “Brulla”, un documentario sonoro per voce e live electronics con Francesco Giomi (live electronics) e Michela Atzeni (voce). Un’opera che racconta la storia di devastazione dei boschi sardi e vuole sensibilizzare sui temi del rispetto ambientale.

Mercoledì in scena “Synesthesia”, performance per contrabbasso, sintetizzatori e diapason del francese Ronan Courty, a metà strada tra folklore immaginario e musica antica.

“Rodari connection” è invece il titolo del progetto del duo composto da Valentina Fin (voce, microkorg, sassofono) e Federica Furlani (elettronica, viola, voce) che trae spunto dal mondo immaginativo e surreale delle “Favole al telefono”. Infine, il quartetto francese dei No Tongues, che unisce sperimentazione acustica e rituali elettronici.

Giovedì 28 è la volta di Emma Grace Arkin, compositrice, cantante, violinista e musicoterapeuta vocale italo-americana. Poi, “Under cover of night”, il progetto di Sabina Meyer (voce e basso), Alberto Popolla (clarinetti e basso) e Lorenzo Faraò (batteria e percussioni). Chiude la terza serata “Voices” del duo Rime d’arco, composto da Alberto Brutti (contrabbasso e live electronics) e Milena Punzi (violoncello ed electronics).

Nel weekend

Ancora: venerdì 29 agosto arriva “Nebula”, performance di Annalisa De Feo per pianoforte, voce e oggetti, tra scrittura classica ed estetiche sonore contemporanee. Subito dopo, “Endangered species” è un progetto solista per pianoforte ed elettronica dell’artista statunitense Alvin Curran; al termine, “Sulidu”, un progetto di Pierpaolo Vacca (fisarmonica diatonica, loops ed effetti) e Mauro Sigura (oud e bouzouki), in cui i ritmi e le melodie della tradizione sarda dialogano con le sonorità legate alla sponda sud del Mediterraneo.

L’ultima serata, sabato dalle 21, è con Perry Frank, un progetto musicale ambient per chitarra ed elettronica fondato nel 2006 dal compositore e sound designer Francesco Perra, a seguire, “Trumpet solo”, dell’artista franco libanese Mazen Kerbaj e, per chiudere, “Khthonie”, una performance viscerale e ipnotica in cui la voce potente e rituale di Dalila Kayros che si fonde con i ritmi elettronici monolitici e distorti di Danilo Casti. (red. spet.)

