«Le infiammazioni possono essere pericolose» 

«La bronchite è una frequente patologia dell’apparato respiratorio, e consiste nell’infiammazione dei bronchi, i “tubi” che portano l’aria ai polmoni. È dovuta in genere a virus, come ad esempio virus influenzale, virus respiratorio-sinciziale (RSV) e, di recente, SARS CoV2; sono possibili sovrainfezioni batteriche», spiega il dottor Emilio Vallebona, direttore di Medicina Generale e d’Urgenza al Policlinico Duilio Casula dell’AOU di Cagliari: «Nella sua forma acuta, quando insorge in un individuo sano, causa tosse, febbre e secrezioni dalle vie respiratorie, ed è una malattia di breve durata e autolimitante, comunemente curata a domicilio».

«È ben più grave quando insorge in soggetti già affetti da malattie polmonari croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)», continua Vallebona: «La causa principale della BPCO è il fumo di sigaretta, seguìto dall’inquinamento ambientale; si presenta con sintomi persistenti quali tosse, catarro e difficoltà respiratoria; peggiora col tempo e colpisce (dati ISTAT) il 5,6 % della popolazione italiana (3,5 milioni di persone) causando ogni anno 65.000 morti. Nei soggetti affetti da BPCO l’infiammazione bronchiale si presenta come “riacutizzazione”, con febbre e peggioramento acuto dei sintomi già descritti, e affanno che può arrivare all’insufficienza respiratoria; porta, nelle forme più gravi, al ricovero in ospedale». «In Italia», aggiunge il medico, «nel 2023 si sono registrati 82.167 ricoveri ospedalieri per BPCO riacutizzata; in Sardegna i ricoveri sono stati 2.074, di cui 538 negli Ospedali di Cagliari. I dati mostrano un netto aumento rispetto agli anni precedenti. Nel nostro reparto la BPCO riacutizzata è ogni anno responsabile di numerosi ricoveri (nel 2023 sono stati 113: oltre il 9%)».

«La riacutizzazione grave di BPCO è un evento drammatico», conclude lo specialista, «che aumenta il rischio di morte di questi pazienti (9,6% a 30 giorni); richiede il ricovero ospedaliero per le necessarie terapie antibiotiche (se la causa è batterica), antinfiammatoria (cortisonica), di dilatazione dei bronchi, di supplementazione di ossigeno. Data la gravità e il rischio di morte si impone nei pazienti affetti da BPCO grave una forte azione di prevenzione delle riacutizzazioni, basata sulla cessazione del fumo, su terapie inalatorie antinfiammatorie e broncodilatanti e sulle vaccinazioni contro virus e batteri responsabili delle riacutizzazioni: antinfluenzale, antiRSV, antiCovid, antipneumococcica».