Le indennità della discordia 

A Lanusei i costi della politica sono nell’occhio del ciclone. Oggi è previsto un Consiglio comunale straordinario che si annuncia infuocato. Un solo punto all’ordine del giorno: variazione di bilancio per la rimodulazione delle indennità degli amministratori come previsto dalla Regione. Motivo per cui l’opposizione ha invitato tramite i social la popolazione a partecipare alla seduta perché la questione non è stata vista di buon occhio. Al sindaco spetteranno, lordi, 7 mila 212 euro, al suo braccio destro la metà, 3 mila 606 euro, agli assessori 3 mila 245 euro, stessa cifra al presidente del Consiglio. Gli amministratori dipendenti, che non hanno usufruito dell’aspettativa, si vedranno dimezzare la somma: la vicesindaca Maria Tegas, gli assessori Sandra Aresu e Francesca Loi.

I fondi

Con la finanziaria del 2022 il legislatore ha previsto l’aumento delle indennità per gli amministratori locali delle Regioni a statuto ordinario e ha passato poi la palla a quelle a statuto speciale. Il fondo istituito era di 10 milioni per il 2022 e di 15 per il 2023. Alle casse comunali spetteranno non più 160 mila euro ma 240 mila che la Regione ha trasferito al Comune di Lanusei e agli altri capoluoghi di provincia dell’isola. Infatti, la cifra, vincolata e utilizzabile solo per rimpinguare le indennità, è calcolata in base al numero di abitanti e allo status di capoluogo e, se non spesi entro l’anno, verranno decurtati dalle prossime tranche.

Botta e risposta

Dice il sindaco Davide Burchi: «Sono i fondi che la Regione trasferisce con una destinazione vincolata, quindi o li spendiamo per quello o li rendiamo. Sono importi molto alti che vanno onorati col lavoro, abbiamo deciso che una parte verrà utilizzata per qualcosa di parallelo all’attività amministrativa. È giusto dare un segnale alla cittadinanza». Marco Melis, dall’opposizione, annuncia battaglia: «Il punto centrale è che un’indennità va guadagnata e questa amministrazione tutto fa tranne lavorare seriamente. L’importo è elevato, forse non era il periodo adatto. Sono cifre che se calate nel mondo dei lavoratori fanno saltare chiunque dalla sedia, soprattutto se non si vede il lavoro svolto e questo è il tema. Non c’è niente, non stanno portando a casa niente. Lanusei deve ripartire. Serve maggiore dinamismo e voglia di creare qualcosa».

