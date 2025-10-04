Le indagini sul delitto sono tutt’altro che concluse 

Sono passate tre settimane dal delitto di Conca Entosa, ma i due lunghi interrogatori di Emanuele Ragnedda davanti ai magistrati non hanno minimamente chiuso le indagini. La sensazione in queste ore è netta, per le attività disposte dalla pm Noemi Mancini e dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso.

Violenza sessuale?

Al pool di consulenti, incaricati degli accertamenti medico legali, è stato chiesto di verificare la presenza, eventuale, del profilo genetico di Ragnedda nei campioni prelevati durante l’autopsia sul corpo di Cinzia Pinna. Il discorso di un approccio sessuale o di un rapporto tra i due o di una violenza resta, infatti, tra i temi dell’indagine. Emanuele Ragnedda ha detto: «Non c’è stata alcuna violenza, non c’è stato un rapporto. L’autopsia confermerà». Ma i magistrati non si fermano alle dichiarazioni dell’uomo che si trova nel carcere di Bancali, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I tabulati telefonici

Altro tema di approfondimento è quello degli eventuali, e tutti da dimostrare, aiuti che Ragnedda avrebbe avuto quando ancora riteneva di poter sfuggire alle indagini. Questo è un elemento che magistrati e Carabinieri hanno ben presente. Emanuele Ragnedda ha reso dichiarazioni fiume ai pm e alla gip Marcella Pinna, indicando dove era il cadavere di Cinzia Pinna. Ma non avrebbe detto tutto su quanto avvenuto dalle prime ore del 12 settembre, quando il corpo della ragazza di Castelsardo era ancora nella casa dello stazzo di Conca Entosa. La polizia giudiziaria sta lavorando sui tabulati telefonici di Ragnedda, dei due indagati per favoreggiamento e su quelli di altre persone per ricostruire incontri e spostamenti del responsabile dell’omicidio. Si parla con insistenza anche di conversazioni intercettate e di un prova (sul punto il riserbo è totale) della presenza di diversi soggetti impegnati a lavare la casa dopo il delitto. Domani mattina gli investigatori saranno di nuovo nello stazzo di Ragnedda per un altro sopralluogo.

