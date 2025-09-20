VaiOnline
L’esperto.
21 settembre 2025 alle 00:17

«Le indagini portano ad hacker russofoni» 

Roma. «Quanto avvenuto in alcuni scali aeroportuali in Europa non ha avuto riflessi in Italia, ma ci conferma che nulla deve essere dato per scontato». Il capo della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, al termine di una giornata complessa segnata dall’attacco hacker negli scali di Londra, Berlino e Bruxelles, fornisce una sorta di bilancio su quanto accaduto e sui limitati riflessi che l’azione dei pirati informatici ha avuto in Italia, sottolineando però che la guardia, soprattutto «in un clima di particolare tensione», deve restare alta.

Appena è filtrata la notizia dell'attacco, in Italia sono scattate le contromisure. Il Centro nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della Postale è stato in contatto costante con Enac e Enav. E anche l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza ha monitorato l’evolversi della situazione. Che però non ha toccato l’Italia. «Gli eventi - spiega Gabrielli - confermano, ancora una volta, che i perimetri cybernetici non sono necessariamente legati alle infrastrutture. Gli attacchi, in base a quanto emerso, non hanno riguardato le strutture aeroportuali, ma un fornitore che garantisce, soprattutto negli scali inglesi e tedeschi, servizi di ticketing e check-in. Questo ha provocato un rallentamento in queste attività, andando a colpire gli ingranaggi interni all’infrastruttura e causando ritardi e disagi». Nessun rischio per la sicurezza dei voli, quindi. «In quel caso l’attacco sarebbe stato ben più grave», aggiunge Gabrielli, spiegando che anche in questo caso le tracce dei cybercriminali portano all’Est Europa, in particolare a gruppi criminali «russofoni».

