Le indagini fanno slittare il funerale 

L’attesa dell’addio moltiplica il dolore. Non c’è una data per i funerali di Marco Mameli, 22 anni, l’operaio di Ilbono ucciso il 1 marzo a Bari Sardo. Con ogni probabilità gli inquirenti hanno chiesto chiarimenti e indagini suppletive ai medici legali incaricati dalla Procura. La restituzione della salma ai familiari avverrà nel momento in cui la pm di Lanusei, Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta, rilascerà il nulla osta. Sei giorni dopo la tragedia e all’indomani dell’autopsia la svolta non è arrivata. Le speranze sono appese ai risultati degli accertamenti scientifici. In questa storia orrenda c’è una rissa, un ferito, un reo confesso per il ferimento, un morto, nessun’arma recuperata. E poi decine di persone che qualcosa hanno visto, qualcuno più degli altri. Troppa carne al fuoco. La tensione è al livello di guardia e gli inquirenti lo sanno, sui telefoni girano accuse rilanciate a catena. Le esequie non si terranno oggi ma potrebbero essere fissate anche per domani. L’Ogliastra intera a quel punto si fermerà, ma non le indagini.

In Consiglio

Intanto ieri il Consiglio comunale di Lanusei in apertura ha ospitato una riflessione su quanto accaduto a Bari Sardo. Il presidente del consiglio Matteo Stochino ha introdotto il dibattito: «Non possiamo sentirci estranei ai problemi della società in cui viviamo. Non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo illuderci di essere assolti: ogni scelta sbagliata, ogni omissione, ogni cattivo esempio alimenta il contesto in cui i nostri giovani crescono».

Cosa fare

Categorico il sindaco di Lanusei Davide Burchi: «Quanto è accaduto è gravissimo e ci coinvolge tutti senza distinzioni. Non possiamo far finta di nulla ed è doveroso iniziare, con le altre istituzioni, un percorso di ulteriore riflessione. Famiglie, scuole, chiesa, plus, Asl e Comuni, insieme, devono lavorare maggiormente sulla cultura dei ragazzi e la loro propensione all’inclusività». Si è detto molto scosso il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli: «In otto anni da sindaco non avevo mai assistito a una tragedia simile. La violenza non è il modo per risolvere nessun tipo di dissapore, di controversia. In caso contrario i risultati sono questi». Commosso il ricordo inviato dal capogruppo d’opposizione Marco Melis: «Fatti così gravi sono la spia di un fallimento da parte di tutti noi. Nessuno potrà restituire la vita a Marco ma possiamo fare tanto perché questa vita non sia stata sacrificata invano». Non è potuto essere presente il sindaco di Ilbono Giampietro Murru: «Spero che la scomparsa di Marco possa far riflettere sui veri valori della vita, che non sono di certo abusare di alcol e droghe».

