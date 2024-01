Le indagini anni ‘80 e ‘90: confidenti e fretta 

Il caso di Beniamino Zuncheddu e della strage di Sinnai come quello dell’avvocato Gianfranco Manuella e del traffico di droga, o magari come quello di Aldo Scardella e della rapina al Bevimarket. Oppure come quello dell’orologiaio, legato a un’inchiesta su ipotetici abusi sessuali padre-figli che fece scalpore. Procedimenti giudiziari dalla vasta eco mediatica a Cagliari e nel Cagliaritano e dall’esito comune: un nulla di fatto.

Estranei coinvolti

Persone innocenti finite sotto accusa, incarcerate ingiustamente e poi uscite dall’inferno giudiziario dopo quasi 33 anni di detenzione (il pastore di Burcei assolto due giorni fa), oppure dopo essere stati chiusi per 24 mesi in galera in attesa di giudizio (i quattro legali imputati nel 1981 di aver fatto fuori il collega e invece estranei a una vicenda ancora oggi oscura), o magari al termine del processo (l'orologiaio). O solo in una cassa da morto: il giovane Scardella, 25 anni, non aveva avuto alcun ruolo nel blitz armato che, messo a segno nell’esercizio commerciale in via Dei Donoratico nel dicembre 1985, aveva provocato la morte del titolare. Fermato e portato a Buoncammino, il ragazzo rimase per sei mesi in isolamento prima di uccidersi in cella nel luglio 1986. Solo nel 1996 erano stati scoperti i veri responsabili.

Metodi sbagliati

Storie di clamorosi errori giudiziari che risalgono agli anni Ottanta e Novanta e si legano saldamente alle strategie di indagine in uso all’epoca, quando «la cultura investigativa non era basata sul contraddittorio, sulla prova che si forma in aula. Il vecchio metodo ha portato fuori strada», sostiene Cristina Ornano, magistrata di lungo corso, ex giudice monocratico e gip oggi presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. A suo dire quanto accaduto a Beniamino Zuncheddu, arrestato nel 1991 e condannato in via definitiva neanche due anni dopo, va inquadrato proprio in quel contesto e si inserisce in un momento complicato, la fase di passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio. «Negli anni Novanta investigatori e inquirenti lavoravano ancora con la mentalità precedente, con la quale si erano formati». All’epoca «si dava centralità al confidente, cui non ci si approcciava con la giusta diffidenza come oggi. Le dichiarazioni delle fonti anonime non erano considerate un semplice spunto: ci si costruiva tutta l’indagine».

Confidenti e calunnie

È il caso di Zuncheddu, nella cui vicenda inoltre «c’è stata una gravissima calunnia» (cioè le dichiarazioni del superstite Luigi Pinna «che hanno deviato il corso del processo»), ma anche «di molti altri. La sua vicenda, la cui fine ci ha dato un senso di gioia e felicità anche come ufficio giudiziario per la riacquistata libertà, mi ricorda i casi del Bevimarket, di Manuella, dell’orologiaio». Ma anche «dell’omicidio della Madonnina a Perdaxius»: il 29 febbraio 1990 Gianfranco Maxia andò a un appuntamento nella zona della Madonnina, tra Carbonia e Perdaxius, per comprare (pare) una mitraglietta e qualcuno lo uccise con quella stessa arma. Fu condannato Alberto Saba, che si proclamò sempre innocente e si tolse la vita in cella. Tutti casi in cui la “fonte confidenziale” «fu centrale. Ma queste fonti, anonime, spesso hanno interessi indicibili nella vicenda e quel che dicono non è verificabile dalle difese e dai giudici». Ecco, nel caso del pastore di Burcei è stato «sbagliato aver dato la centralità al confidente». In quel caso, e negli altri di cui si è parlato, «non si è puntato a verificare la fondatezza della notizia ma ad adattare alla confidenza i risultati dell’attività investigativa così da conformarli alle indicazioni delle fonte». Facendo deviare l’inchiesta dai giusti binari.

La ricerca del colpevole

Non solo, perché erano ancora freschi i ricordi di quei quattro procedimenti completamente sbagliati e in investigatori e inquirenti si avvertiva l’urgenza, forse, di chiudere velocemente la vicenda perché, «pur non dovendo né potendo fare di tutta l’erba un fascio, la ricerca a quei tempi era rivolta soprattutto a individuare il colpevole del reato. «L’errore giudiziario non è un problema del processo in sé», sottolinea Ornano, «non è il rito a produrre l’errore causato invece dal fattore umano. Il nuovo rito non era condiviso da tutti».

Gli anticorpi

Oggi però «esistono degli anticorpi». E «uno dei cardini del processo accusatorio è la diffidenza verso gli anonimi e l’obbligo di usarli solo come spunti investigativi. La cultura inquisitoria che lavorava su ipotesi uniche e le portava al processo aumentava il rischio di errore, perché c’erano meno verifiche obiettive. Invece il pm che fa le indagini deve vagliare sempre tutte le piste, anche quelle a favore dell’indagato, e davanti a eventi drammatici e alla richiesta di individuare celermente il responsabile deve svolgere una funzione indipendente ed equidistante per accertare una verità giudiziaria che sia il più vicino possibile a quella storica. Il rito accusatorio con le sue garanzie riduce gli errori».

Il futuro

Che in futuro possa ripetersi un caso Zuncheddu «è molto difficile. Bisogna sempre fare i conti con le calunnie e le false testimonianze. Ma il contraddittorio tra le parti è risolutivo. Il caso dell’orologiaio poteva diventare un clamoroso errore giudiziario: il confronto tra accusa e difesa ha consentito invece di accertare la verità. Quel processo col rito inquisitorio forse sarebbe finito diversamente».

