Le impronte di Sempio vicino al corpo di Chiara 

Pavia. Un colpo di scena dietro l'altro: prima l'unico indagato che non si presenta dai pm e tramite i legali dichiara «guerra dura senza paura» alla procura; poi la notizia della nuova perizia secondo la quale l'impronta sulle scale di casa Poggi vicino al corpo senza vita di Chiara, ritenuta 18 anni fa «totalmente inutile», appartiene a Andrea Sempio. Tra Pavia, dove erano stati convocati sia Andrea Sempio sia Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per quell'omicidio, e Mestre, dove invece era atteso il fratello di Chiara, Marco Poggi, si è dunque assistito ad una serie di accelerazioni, indiscrezioni e prese di posizione che tutto hanno fatto meno che mettere punti fermi all'indagine.

L’assenza

Uno scenario al quale si aggiunge il racconto “de relato” del supertestimone alle “Iene”, che chiama in causa la cugina di Chiara, Stefania Cappa, e le sentenze distribuite al circo mediatico da Fabrizio Corona. La prima mossa l'hanno fatta i legali 37enne amico di Marco Poggi, scegliendo di non prestarsi allo scenario ipotizzato in Procura, dove gli investigatori pare volessero rompere gli indugi sull'orientamento che li vede collocare Sempio sulla scena del delitto. Un'ipotesi che si basa sulla nuova perizia, una consulenza dattiloscopica disposta dai pm e che riguarda un'impronta del palmo di una mano di Sempio. Non si tratta di un ritrovamento nuovo, ma di una rivalutazione: all'epoca delle prime indagini, infatti, il reperto era stato definito «totalmente inutile ad un esame dattiloscopico». In sostanza i segni di un palmo si trovano sul muro delle scale che portano in cantina, scale su cui è stato trovato il cadavere di Chiara. Sempio però frequentava la villetta di via Pascoli in quanto amico del fratello della vittima.

Domande

L'interrogatorio del fratello di Chiara, e quello contestuale di Sempio servivano proprio a chiarire quanto assiduamente il giovane frequentasse la villetta dei Poggi e quali erano i suoi rapporti con Chiara.

A complicare lo scenario c'è anche il cosiddetto “supertestimone” che alle Iene racconta che una donna di Tromello (oggi defunta) gli aveva detto di aver visto, la sera del delitto, Stefania Cappa agitata con «una borsa pesante» entrare nella casa di sua nonna materna dove non andava mai. «Era nel panico» E poi di aver sentito un tonfo in acqua. Nello stesso punto dove i Carabinieri hanno da poco rinvenuto oggetti nel canale. Un giallo nel giallo.

