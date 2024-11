Le impressioni dei tifosi nei post partita con Luca Neri 

Da quando Radiolina ha iniziato a proporre le radiocronache integrali delle partite del Cagliari, sono nati i post partita, con le interviste dei protagonisti, ma soprattutto i commenti a caldo dei tifosi, dove la spontaneità è l’ingrediente principale. Da alcune stagioni il padrone di casa è il giornalista di Videolina, Luca Neri. Oltre ad un pre-gara di mezzora che fa da antipasto alla radiocronaca, Neri è l’occhio puntuale ai replay e di supporto a quello che si vede in campo e, al fischio finale, in cabina di comando, cerca di gestire gioie e dolori dei tifosi.

«Va considerata come la metafora dell'uscita dallo stadio, quando i tifosi che hanno appena assistito alla partita si scambiano pareri a caldo e sensazioni. E infatti spesso, quando gli ascoltatori chiamano per intervenire in diretta, hanno appena abbandonato la Domus e stanno tornando a casa». sottolinea il giornalista. La partecipazione è totale, anima e cuore, perché il Cagliari per tanti tifosi è una cosa importantissima. «Per migliaia di tifosi il giorno della partita è il più bello della settimana, quello che attendono durante gli altri sei. Col post partita trovano un modo per estendere il loro giorno preferito, lo “prolungano” virtualmente scrivendoci o telefonando». E ognuno lo fa in un modo diverso. «C'è chi chiama solo quando il Cagliari perde e considera quella telefonata come uno sfogo. In molti casi si percepisce una rabbia genuina, che a volte può far sorridere ma che ci offre sempre una misura della passione con cui i tifosi seguano le vicende della squadra».

