Le imprese riuscite e quelle fallite della banda dei market  

Sono una decina di colpi – tra riusciti e tentati – nei supermercati della città e del Sud Sardegna registrati dallo scorso ottobre. E un’altra decina sono quelli messi a segno, o falliti per poco, nel resto dell’Isola. Sul gruppo di rapinatori specializzati nelle incursioni nei market, durante i giorni e gli orari di chiusura, sono al lavoro tutte le forze dell’ordine. In particolare i carabinieri del comando provinciale di Cagliari insieme ai colleghi di Sassari: perché, è l’ipotesi degli investigatori, ad agire sarebbe una stessa banda, modulare. La tecnica utilizzata è praticamente sempre la stessa: l’arrivo davanti all’attività commerciale con uno o più mezzi rubati (soprattutto furgoni e auto, spesso una Giulietta), l’incursione rapida, la cassaforte portata via (se necessario legandola alle vetture o al camioncino per sradicarla da terra, se fissata al pavimento) e caricata su un veicolo per la fuga.

Blitz rapidissimi, di pochi minuti. E se qualcosa va storto, il gruppo scappa a mani vuote. Come accaduto a Decimomannu e Iglesias, e in un’occasione anche in un supermercato a Cagliari. I carabinieri hanno raccolto in un unico faldone le denunce, le testimonianze e le immagini degli impianti di videosorveglianza relativi a ogni singolo colpo riuscito o fallito, sia nel sud Sardegna che nel nord dell’Isola. Uno studio approfondito su ogni singolo furto, confrontando tutti i dettagli, anche il più piccolo dei particolari. Per cercare di risalire alla banda dei market. (m. v.)

