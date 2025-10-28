Le imprese rifioriscono con le donne 

L'economia nel Nuorese rinasce dalle donne. Dalla cultura, all'edilizia, al settore enogastronomico, all'artigianato, sino agli hotel: a Nuoro e provincia le donne sono il motore del nuovo sistema economico. Nel territorio si contano circa 5.700 aziende guidate da donne, circa un quarto del totale. A rendere noti i dati è Confindustria Sardegna Centrale con il progetto "Atlante donna" che, proprio in questo periodo, intende dar voce alle imprenditrici in particolare in termini di parità, innovazione e migliori performance.

Eccellenze

A parlarne è l'imprenditrice e vice presidente vicaria di Confindustria Sardegna Centrale, Marina Mastio. «I dati – afferma – dimostrano che una maggiore partecipazione delle donne in azienda è fattore di sviluppo, di innovazione e di maggiore produttività. Proprio per questo, con il progetto Atlante donna, la nostra associazione intende supportare e valorizzare il ruolo delle tante donne alla guida delle aziende creando scambi e una rete da qui al lungo termine». A Nuoro, le imprenditrici spiccano in vari ambiti, incluso il settore dell'arte e culturale, ne sono un esempio le quattro gallerie d'arte presenti in città: Mancaspazio, Il Portico, Picassarte gallery, Garage33 tutte guidate da donne. Prima di loro, Sandrina Piras della Chironi 88. «Nel mondo della cultura e dell'arte si parla spesso di umanità, e il pensiero femminile in questo senso ricopre un ruolo necessario. È importante che chi decide di intraprendere la strada dell'imprenditoria, supporti anche le altre donne. Da Mancaspazio, anche le dipendenti, tirocinanti e collaboratrici sono quasi tutte donne». Anche l'editrice Vanna Fois con Ilisso e Spazio Ilisso, è sulla stessa linea: «La cultura è impresa, solo così possiamo dare vita a comunità più consapevoli, aperte e solidali. Le donne, nel Nuorese, hanno sempre dimostrato la loro forza nel pensiero, e sono sempre state un autentico motore di trasformazione culturale e sociale. Finalmente cominciamo a vederne e valorizzarne i risultati».

In provincia

Durante la pandemia il numero di imprese femminili è aumentato, anche in Provincia. Anna Maria Patteri di Dorgali ha dato nuova vita e filosofia all'hotel Villa Cedrino. «Tutto è iniziato nel periodo Covid, come per tante altre realtà del territorio. Penso che per tutte noi sia un mettersi in gioco, un innamorarsi della sfida e del realizzare un qualcosa che possa far conoscere le nostre realtà. Il Villa Cedrino da qualche anno ha nuova vita, immerso nella natura tra attività sportive, culturali, pace e relax». La sindaca e imprenditrice Daniela Falconi parla delle aziende nel territorio di Fonni: «Arrivo da una storia imprenditoriale tutta femminile che parte dalle mie nonne e arriva sino mia madre e me. Alle giovani donne dico di rischiare, di non avere paura. Mentre al mondo pubblico dico di investire di più sul sostegno alle donne per conciliare tempo e lavoro. A Fonni l’asilo nido è attivo da più di vent’anni e, probabilmente, anche grazie a questo, riusciamo ad avere tante imprese femminili nel paese».

