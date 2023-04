«Le imprese paghino o Ryanair è a rischio» 

Il presidente della società, Roberto Barbieri, ha invitato «il management a formalizzare, con accordi che prevedano precisi impegni giuridici, la disponibilità della platea imprenditoriale a condividere gli oneri derivanti dagli accordi con Ryanair, subordinando la stipula dei contratti per il 2024 alla formalizzazione di un contributo strutturale su base triennale da parte dell’imprenditorialità del territorio». La somma complessiva, per questo accordo, ammonta a circa 700.000 euro.

La Sogeaal batte cassa con gli imprenditori del nord ovest della Sardegna: o fanno la loro parte, mettendo soldi, o l’aeroporto di Alghero non firmerà i contratti con Ryanair per il 2024. Uno, quello di “incentivazione”, è scaduto il 30 marzo. Le trattative sono in corso. E sulla futura permanenza del vettore irlandese al Riviera del Corallo non ci sono certezze. Non solo: la società di gestione, controllata a maggioranza dal fondo F2i pronto a conquistare anche la Sogaer di Cagliari, con già in pancia Olbia, ha come obiettivo la gestione dei bandi della continuità territoriale. La proposta alla Regione è: date i soldi a noi e troviamo le compagnie.

La riunione del Cda

I particolari emergono solo adesso, ma sono stati messi nero su bianco durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione a Fertilia, il 9 marzo. Un incontro con 13 punti all’ordine del giorno. Al decimo c’è il “Rinnovo contratto di incentivazione Ams con il vettore Ryanair”: è quello che regolamenta le tratte storiche. Si parla di «importanti ipotesi di sviluppo» su Alghero. Si assicura il «massimo impegno nelle trattative» ma «i contratti commerciali, a causa delle condizioni onerose poste della controparte, portano marginalità ridotte alla società». Per questo sono chiamati a contribuire coloro che, stando alla tesi dal management di Sogeaal, usufruiscono dei vantaggi del grande numero dei passeggeri: gli imprenditori.

I soldi del territorio

Il direttore

Il direttore finanziario della società, Fabio Gallo, spiega il motivo dell’esigenza di ricevere soldi dalle imprese: «Non c’è nulla di strano. La società di gestione dell’aeroporto è solo un anello, che ha scarsa marginalità di guadagno da quei voli». A beneficiarne «sono invece gli imprenditori della zona, che possono dare il loro contributo come succede altrove». E se il contratto non dovesse essere chiuso? «Le interlocuzioni sono in stato avanzato. Certo, Ryanair va stimolata: se dovesse mancare questo tassello potrebbe rimodulare i suoi piani», ammette.

Le reazioni

«Siamo pronti a fare la nostra parte: da imprenditore dico che dobbiamo investire per avere un ritorno»: è la posizione di Bastianino Casu, presidente della Confcommercio sarda. Scettico il collega del Sud Sardegna, Alberto Bertolotti: «Perché F2i ha comprato un aeroporto, e ora vuole anche Cagliari, e pretende soldi? È l’ennesima dimostrazione che non sempre “privato è bello”». Chi i soldi alla Sogeaal (e non solo) già li dà è l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa. Reduce da un incontro con i vertici di Ryanair ora dice: «Pronti a fare la nostra parte, ma i patti devono essere chiari. Le società di gestione non possono cambiare le carte in tavola».

