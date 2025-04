Le imprese chiudono, commercio in crisi 

Una serranda abbassata non fa rumore. Resta lì, in silenzio, dove prima c’era un negozio brulicante di clienti. Alla fine del 2023, Monserrato contava 977 imprese attive, su un totale di 1128 registrate. Un numero che a fine 2024 è calato a 952 imprese attive, su 1092 registrate.

Bilancio negativo

Il saldo dice che tra un anno e l’altro la città ha perso 25 aziende, ma i numeri oscillano a seconda del settore produttivo considerato. I dati della Camera di Commercio Industria e Artigianato, infatti, raccontano che per esempio in città sono arrivate due nuove imprese di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, così come sono aumentate le ditte di costruzioni, passate da 149 nel 2023 a 157 nel 2024. In crescita anche le attività immobiliare, che da 13 sono diventate 17, e un +1 è registrato inoltre dagli esercizi del settore noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, ora 39, e da quelli del settore attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, ora 13. Ma non tutte le note sono positive.

Le attività in crisi

Tra le aziende in calo ci sono quelle che si occupano di agricoltura, silvicoltura e pesca (da 39 a 37), quelle manifatturiere (da 64 a 60), trasporto e magazzinaggio (da 38 a 31), servizi di alloggio e ristorazione, in ribasso da 78 a 74. Il dato più eclatante di tutti, però, è quello che riguarda il commercio all’ingrosso e al dettaglio, che raccoglie il maggior numero di imprese in città e che è anche quello a registrare il più evidente peggioramento, da 391 locali aperti a 366. Non c’è solo la crisi a pesare sulle spalle dei negozianti monserratini. A fine 2024 due storici esercizi della città, punto di riferimento per generazioni, hanno chiuso i battenti perché i proprietari sono andati in pensione. Sono l’edicola Bonaria, in via del Redentore, e la drogheria Soddu in via Eutropio, che hanno salutato dopo svariati decenni di lavoro. Ma la maggior parte delle ditte che hanno cessato le attività, lo ha fatto per le difficoltà che hanno le piccole imprese a rimanere a galla in questo periodo.

Il centro si svuota

Proprio via del Redentore, un tempo cuore pulsante del commercio monserratino, è quella che vede i numeri più alti di saracinesche abbassate, forse per sempre. E così negli anni sono scomparsi dalla città alcune tipologie di negozi, come gli orologiai e i venditori di scarpe. Nei piani dell’amministrazione, come ribadito anche nel programma elettorale, c’è comunque quello di provare a invertire la tendenza e porre rimedio. «Valutiamo la possibilità di dare, a partire dal 2026, sgravi dell’Imu e della Tari sia ai nuovi esercizi commerciali che a quelli che hanno chiuso negli ultimi anni», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Stiamo facendo una cernita di quante sono le serrande abbassate e di chi siano i proprietari, così da stimolare le attività a riaprire dando questo tipo di sgravi». In via di costituzione c’è anche il centro commerciale naturale, una rete che porterà finanziamenti regionali nelle casse degli aderenti.

