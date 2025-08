Le imprese artigiane crescono col turismo 

I turisti in Sardegna cercano il mare. Ma anche i prodotti artigianali, dai dolci ai gioielli. In campo ci sono 5941 aziende del settore, a disposizione di circa dodici milioni di vacanzieri. Un’impresa artigianale su sei (il 17,5% delle 34mila registrate nelle Camere di commercio) nell’Isola è coinvolta, direttamente o con l'indotto, nel mercato turistico regionale. Il valore aggiunto della filiera e del turismo in Sardegna è di 994 milioni di euro e rappresenta il 3,1% del Pil regionale. Queste si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago: dall’agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell’intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande, per arrivare ai trasporti, alla gestione di strutture ricettive e sportive ma anche alla produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature.

L’analisi

L'analisi è stata realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat, UnionCamere-InfoCamere, ministero del Lavoro.

«Grazie al trend positivo del turismo, per queste realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi generata dalle centinaia di migliaia di arrivi, e dai milioni di presenze», sottolinea Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna, «e l'auspicio per quest'estate è che si riconfermino le buone performance delle presenze turistiche del 2024. Il "triplo brand” Sardegna-turismo-artigianato - prosegue - deve fungere da propulsore anche per la nascita di nuove imprese artigiane. Ciò lo si può fare continuando a investire e a fare promozione e, soprattutto, credendoci».

I settori

In chiave settoriale il comparto principale del turismo in Sardegna è l’agroalimentare, che conta 1.381 imprese (23,2% delle imprese artigiane del settore) e produce cibo e bevande, «prodotti per cui siamo famosi presso i turisti stranieri e la cui qualità permette al nostro Paese di primeggiare per numero di prodotti agroalimentari e di bevande alcoliche a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea» – avverte Confartigianato. Seguono le 1.283 imprese delle altre attività manifatturiere e dei servizi (21,6%) che comprendono importanti attività dell’artigianato quali la produzione di gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro e cornici, la lavorazione artistica di marmo, ferro, rame e altri metalli, la fotografia, i servizi alle persone come ad esempio centri benessere e palestre ed anche i servizi per animali domestici. Sono 1.422 i ristoranti e le pizzerie (23,9%) e 435 i bar, caffè e pasticcerie (7,3%) – complessivamente 1.857 imprese (31,3% del settore) – mettono a disposizione dei turisti i prodotti di qualità prodotti dal comparto Agroalimentare contribuendo all’ospitalità. Sono invece 889 le imprese del Trasporto persone (15,0%) che integrano l’offerta dello spostamento dei turisti. A seguire le 465 imprese di abbigliamento e calzature (7,8%) «che contribuiscono al nostro successo nel mondo della moda che è tra i comparti più rappresentativi all’estero del Made in Italy e dello stile italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA