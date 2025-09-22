Le Hawaii aspettano Solla 

L’Ironman in Sardegna è una storia ormai lunga più di un questo di secolo. Per questo si può definire “storico” il risultato ottenuto da Giuseppe Solla sabato nell’Ironman Italia-Emilia Romagna di Cervia, in cui il quartese ha ottenuto in 9.10’08” il secondo posto nella categoria M55-60 e la qualificazione per il mondiale delle Hawaii del 2026. Il dettaglio che va aggiunto e che Solla di questa storia ha scritto alcune delle pagine più significative.

La storia

L’Isola ha scoperto la gara di triathlon sulla distanza di 3,8 km di nuoto, 180 in bicicletta (senza scia) e 42,195 di corsa (una maratona) a cavallo del nuovo millennio. I primi tre sardi a cimentarsi nella prova sono stati il suclitano Gianni Anedda (l’ arrodugò del triathlon, laddove Gianfranco Matteoli lo era del calcio), il serramannese Mimmo Trudu (che detiene il record di partecipazioni) e proprio Giuseppe Solla, che tra l’altro ha disputato diverse edizioni del mondiale, ottenendo anche il successo nella Double (la combinata dei Mondiali Ironman e Xterra a distanza di sei giorni l’uno dell’altro) per i non professionisti. Tra i primi dieci sardi a tentarlo, anche Roberto “Massiccione" Zanda che lo affrontò senza preparazione e lo concluse con quello che resta il tempo più alto di un sardo. Oggi che decine e decine di triatleti isolani l’hanno portato a termine, la miglior prestazione appartiene una donna, la villacidrese Elisabetta Curridori, con 8 ore 40’03” ad Amburgo.

Nuove regole

Nello scorso weekend, a Cervia, vecchi e nuovi Ironman sardi si sono messi al collo la medaglia di finisher. Oltre a Solla, meritano una sottolineatura almeno altre due prestazioni. Paolo Atzeni, 43 anni, del Tritahlon Cagliari, è stato in assoluto il più veloce con 9.02’06”, nono della categoria M40-44 e 44° sui 2219 partecipanti al traguardo. Bravissima anche la 46enne sinnaese Lisa Orrù (dello stesso team), terza tra le F45-49 con 10.43”58, ma soprattutto capace di tornare sui propri migliori livelli, con grande forza di volontà, nonostante i tanti infortuni. Per loro, però, non c’è la qualificazione perché la nuova regola prevede un quoziente legato all’età che crea una sorta di classifica in tempo compensato. Una classifica che vede Giuseppe Solla con un crono “stimato” di 7.56’48”, quarto assoluto tra gli oltre 2200 atleti. E così nell’ottobre 2026 l’Isola, che riabbraccerà ad Alghero il 7 giugno una gara Ironman, pianterà (almeno) una sua bandierina al World Championship di Kona.

