Le guardie turistiche 

Via al servizio di guardia medica turistica in Ogliastra. Per l'estate 2023 i vacanzieri potranno contare su due sedi. A Tortolì il punto assistenziale in viale Monsignor Virgilio sarà operativo dal 26 giugno, con due medici, dalle ore 8 alle 20. Nel fine settimana il servizio sarà assicurato da un medico e verrà integrato dai professionisti della continuità assistenziale. A Bari Sardo il punto di guardia medica turistica sarà aperto da lunedì 3 luglio a Torre di Barì. Dal lunedì al venerdì ci sarà un medico dalle 10 alle 18. Nel weekend, le prestazioni della guardia medica turistica saranno affiancate da quelle del medico della continuità assistenziale nella sede di via Grazia Deledda.«L'apertura dei due punti garantirà il servizio nelle due località che assorbono il 90 per cento delle presenze». (f. me.)

