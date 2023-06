Le guardie mediche saranno medici di famiglia 

Mille pazienti ciascuno, e non più 850, e la proroga fino al 2026. Potranno averli le guardie mediche che hanno anche il ruolo di medici di famiglia, in questo periodo in cui non se ne trovano. Proprio per far fronte alla carenza, ora le guardie mediche che hanno anche il ruolo di medico di famiglia - circa settemila - potranno aumentare il numero degli assistiti. Lo stabilisce un emendamento al dl Enti, approvato in via definitiva in Senato.

Questi medici (definiti “medici del ruolo unico di assistenza primaria con incarico a quota oraria di 24 ore settimanali”) potranno dunque avere in carico fino a mille assistiti, con il risultato di garantire l'assistenza di base a un milione e mezzo di cittadini in più.

Intanto, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma il progetto di reclutare infermieri anche dall’estero.

Attualmente, secondo la Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), sono già oltre due milioni gli italiani sprovvisti del medico di base. Con il nuovo emendamento si rafforzano le fila dei medici di famiglia e si rende stabile l'offerta di assistenza della guardia medica. «Nel quadro di gravi carenze di professionisti in molte aree del Paese, un provvedimento emergenziale come questo», afferma Tommasa Maio, segretaria nazionale Fimmg continuità assistenziale, «è importantissimo per contenere i danni della mancata programmazione».

