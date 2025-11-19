Le Grazie, il cuore della fede 

La bimba porta in mano una piccola candela. Percorre la navata, la fiammella sembra reggere il peso della Chiesa intera. Ca de repente bidimus, chi benides cale aurora , recitano gli antichi gosos per Sas Grassias. Festa delle Grazie, il nucleo madre della fede nuorese si espande da Seuna ai rioni e le parrocchie e al santuario ritorna sotto forma di preghiera. Grassias damus e pedimus, grassias de nostra segnora . I fedeli colmano i banchi nei giorni della novena. Mattina e sera, un fiume di gente. Ognuno di loro custodisce un pensiero. Grazia chiede chiunque metta piede in questo luogo, vestito dalla storie di secoli di fede.

I pensieri

Luisella Cossu è una delle educatrici: «Desidero per le mie figlie la salute e la serenità e che riescano a realizzare i loro obiettivi. E per la mia Nuoro vorrei fosse più accogliente e attenta ai desideri dei giovani. Basta puntare il dito gli uni su gli altri».

Il vangelo di Matteo spezzato e condiviso risuona dalle voci partecipi. La piccola Elisa detta le priorità: «Io chiederei la salute in tutto il mondo e la pace per tutti i popoli». Parole come carezze al mondo ammalato, grondante sangue. «Io prego per le persone in difficoltà. Per le persone abbandonate». Carla Maria dondola nella giacca rossa: «Vorrei che non ci fossero più incidenti e si pensasse al benessere della città. E poi basta all’egoismo. Alcuni fanno delle guerre inutili, vorrei che non ce ne fossero più». Da un mese Allen Diokton è il parroco del Santuario. «Io chiederei più relazione tra le persone in parrocchia e quelle che non ci sono ancora. Nello spirito di Cristo accogliere tutti. Dio non vuole perdere nessuno. Nessuno rimanga indietro». Il piccolo Luca pensa un poco al prossimo, un poco alla sua classe turbolenta. «Anche se a Nuoro siamo tutti felici, vorrei fosse più bella, senza incidenti. Che le persone siano più libere di guardare la vita. E basta con il bullismo che fa male ai bimbi».

Santa gioia

Non ci sono balli e canti per Sa Grassias. Ma non è proprio così. Dall’altare padre Giorgio armato di acustica sei corde chiama la comunità al canto. Il coro risponde compatto e batte le mani al tempo di alleluja. Dividere la gioia accresce il sapore. «Chi è scettico si avvicini. Questa è la nostra speranza, quella che affidiamo alla Madonna», dice la signora a cuore aperto e nome in cassaforte. Venerdì la solenne celebrazione della festa con la messa presieduta dal vescovo Antonello Mura. L’amministrazione scioglierà il voto con la consegna dei 12 ceri. Uno per ogni rione. Libera nos a malo signora delle Grazie.

