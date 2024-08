Le grane aspettano la Provincia 

È come un santino. Da pregare quando mancano le soluzioni ai problemi. Quando la Provincia tornerà.. parafrasando un pezzo dedicato a Gigi Riva. Riuscirà l’ente intermedio a risolvere i mali della sanità, la grana delle aree ex Cartiera, il Trenino Verde ridotto a un fantasma. Tra amministratori e sindacati c’è molta fiducia, anche se gli ostacoli sembrano altissime montagne da scalare.

Gli interventi

Le aree ex Cartiera sono il punto di partenza per la rinascita. Il problema è che la situazione è ferma da quindici anni. «Il nostro territorio - dichiara Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - ha bisogno di interventi strutturali che creino occupazione, sviluppo e prospettive di crescita. Occorre sbloccare l’ultimo lotto della strada statale 125, procedere con la progettazione e gli appalti della 389, decidere subito sulle aree ex Cartiera». Potrà farlo la Provincia? «Attendiamo la nomina del nuovo amministratore straordinario dell’ente, fondamentale per lo sviluppo del territorio. Incalzeremo la politica anche su sanità, trasporti, energia e investimenti, il futuro è adesso e la Cisl si presenterà ai tavoli di confronto con idee e documenti». Christian Loddo è un sindaco di periferia. La sua Talana si spopola mentre i servizi continuano a latitare. Loddo cita le Sacre Scritture: «“L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora”, ma qui non so più se questo signore si chiama Godot. Osservo e mi preoccupo dei tanti problemi che si affastellano e non mi è dato vedere una fine».

Il consigliere

Salvatore Corrias è uno strenuo sostenitore della Provincia: «L’ente esiste e ora ci sarà un’amministrazione che dovrà traghettarlo un verso governo democraticamente riconosciuto. Servono strutture che si occupino di trasporto, promozione, turismo, scuola e pianificazione ambientale». E quindi illustra le posizioni della maggioranza regionale: «Sulle aree ex Cartiera - afferma l’esponente del Pd - ci siamo attivati affinché si facciano le scelte più adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Abbiamo in mano il dossier e studiamo il piano di insediamento in armonia con polo nautico e Saipem».

Sul punto nascita è chiaro: «Abbiamo interlocuzioni aperte con Asl e Ares per trovare le condizioni ideali che riguardano il personale medico e infermieristico».

RIPRODUZIONE RISERVATA