«Le grandi sfide del futuro sono nella nostra agenda» 

«Al G7 del lavoro parleremo essenzialmente di lavoro e di come questo ovviamente verrà svolto nel futuro». Lo ha detto la ministra Marina Calderone, intervenendo ieri a Cagliari al convegno organizzato dall'Ordine dei consulenti del lavoro dal titolo "Innovazione e Lavoro: verso il G7 e oltre".

«Partendo dal documento che è stato approvato dal vertice dei capi di Stato e di governo in Puglia lo scorso giugno, parliamo di intelligenza artificiale e del suo impatto sull’occupazione. In questo caso il G7 ha il compito di fare una riflessione ulteriore, di elaborare un programma per l'adozione di un piano d'azione che sia in grado di guidare le tante transizioni nel mondo del lavoro, quella digitale ma certamente anche quella ecologica», ha spiegato Calderone ricordando anche gli anni in cui è stata presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro, fino ad arrivare alla metà degli anni Novanta quando vi si è iscritta per la prima volta e non nascondendo neanche l’emozione per dover inaugurare il G7 nella sua città.

«Spesso mi chiedono se sono preoccupata che l’avvento dell’intelligenza artificiale possa distruggere il lavoro. Se è un problema o opportunità dipende solamente da come noi gestiamo le cose. Certamente c’è un rischio legato alle professionalità di tipo manuale, che dovranno sopravvivenza all’interno di un circuito più complesso, ma nessuno può sentirsi esonerato dalle grandi provocazioni del futuro. La nostra vera sfida però è rendere il mondo del lavoro sempre più sicuro». Un altro tema che verrà trattato nei prossimi giorni è quello «dell'invecchiamento delle popolazioni che vivono nei paesi del G7 e in una delle cinque zone blu, come la Sardegna, che è la patria dei centenari. Qui si vive bene e si vive a lungo», ha aggiunto l'esponente del governo Meloni. «È importante per l’Isola anche porsi al centro di quelle che sono le riflessioni per il futuro», ha detto ancora la ministra menzionando l’Einstein Telescope, «un progetto molto importante che noi in qualità di governo siamo fortemente impegnati a portare qui, perché questo vorrebbe dire portare un’iniziativa scientifico di importanza mondiale e di una valenza incredibile, ma soprattutto vuol dire costruire un modello di sviluppo diverso per le aree interne».

