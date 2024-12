Le grandi feste della Planargia 

Anche la Planargia si candida per ospitare turisti e visitatori in occasione delle festività natalizie e Capodanno con tante manifestazioni promosse per piccoli e grandi.

Bosa

Non solo i concerti di Irene Grandi per chiudere l’anno e quello dei Train to Roots per la vigilia di San Silvestro, ma è molto nutrito il programma affidato alla associazione Sardinia4all. L’ 8 dicembre si parte con “MalvaMix”, contest volto a valorizzare la tradizione della Malvasia. Di pari passo l’iniziativa “L’ albero di Natale nel borgo più bello” con la realizzazione di un albero da esporre all’esterno dei locali commerciali. Ed ancora “musica nel borgo” in cartellone il 28 dicembre con gli spettacoli delle band dislocati su tre piazze: IV Novembre, Gioberti e Costituzione. Il 30 e il 31 la manifestazione “Aspettando il Capodanno” che precederà i concerti principali con dj set e live.

Tresnuraghes

Tra le tante iniziative particolarmente suggestiva è quella del concorso “Con gli alberi di Natale illuminiamo il nostro paese”, per valorizzare il centro cittadino. Gli alberi devono essere in un luogo visibile a tutti, le foto messe sui social della pagina Associazione Culturale San Giorgio entro il domani, mentre le premiazioni si terranno il 3 gennaio. Altri aventi importanti il 20 dicembre con i mercatini di Natale nel cortile del museo casa Deriu, per proseguire il 22 con Natale in compagnia nella giornata dedicata agli anziani. Il 27 in Parrocchia alle 18 il concerto di Natale con i cori “Pitanu Morette” di Tresuraghes, gospel e polifonico Amici della musica di San Vero Milis. Dirige tutti i cori il maestro Ramona Careddu.

Sagama, Flussio

Protagonisti saranno i bambini a Sagama dove l’8 dicembre alle 11.15 decoreranno in piazza l'albero personalizzandolo con addobbi originali frutto della loro creatività. Giovedì 12 dalle 15 “Mani in pasta” con Pina Marcis, laboratorio di cucina con i bambini che potranno impastare creare e decorare gustosi biscotti natalizi. Sabato 21 dicembre dalle 16.30 villaggio di Natale e a seguire dj e musica per giovanissimi.

A Flusio, dopo l'allestimento del presepe e la decorazione dell'albero di Natale, il 13 dicembre arriva il Babbo Natale con Mamma Natale e I magici elfi con dolci e sorprese per tutti . Il 4 gennaio apertura delle cantine con piatti tipici e spettacolo musicale itinerante. Il 6 gennaio arriva la befana con animazione per i bambini.

