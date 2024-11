Le grandi ambizioni della matricola Capoterra 

Dopo nove giornate la matricola Amatori Capoterra conferma le sue ambizioni d’alta classifica nel torneo Over della Libertas Caam. Sono 17 i punti conquistati finora grazie alle cinque vittorie e ai due pareggi che attestano i capoterresi al settimo posto, a un punto dai cugini della Pizz’a Manetta.

Lo stakanovista

Il successo nel posticipo serale di lunedì contro Gli Incisivi per 4-1 (reti di Bellini e Cera e doppietta di Belfiori) è un’ulteriore iniezione di fiducia per i biancorossi. «Non sono preoccupato. Non ho mai guardato la classifica, l’importante è arrivare pronti per marzo-aprile», garantisce Alessandro Porceddu, centrocampista-difensore della squadra allenata dal tecnico William Floris: «Ci sono state delle difficoltà iniziali, dobbiamo trovare il giusto amalgama tra due gruppi di giocatori che si sono ritrovati assieme ma ci stiamo lavorando. Abbiamo diversi indisponibili in via di recupero. I risultati arriveranno». L’ex colonna storica del Santiago, squadra nella quale ha militato per sette anni, veste la maglia biancorossa anche nel torneo Master. «A volte mi capita di giocare due partite di seguito nello stesso giorno», sorride Porceddu. L’obiettivo è lo stesso: «Si punta a vincere, cerchiamo di accorciare la classifica per poi giocarci al meglio i playoff».

Fiducia

Sono diverse le contendenti al titolo Over. «Mi è piaciuta molto l’ex Mulinu Becciu Arcade, poi ci sono i Muppet, il Cagliari 2007 e i Kaproni: tutte squadre competitive. Aggiungo anche la Medilav, che ha diversi giocatori di qualità», dice il 43enne quartese, ex giocatore del Sant’Elena, che poi conclude: «Qui mi trovo bene, lo zoccolo duro della squadra è quello dell’anno scorso. Sono fiducioso per la stagione». Tra due giorni gli Amatori Capoterra sfideranno i detentori del titolo del Bar Dessì nel big match della decima giornata.

