Le grandi a caccia di un attaccante 

Dalla Juventus al Napoli, dall’Inter all’Atalanta alle prese con l’infortunio di Scamacca (crociato rotto, starà fuori sei mesi): al centro del mercato ci sono gli attaccanti. Il club bergamasco ha sondato il Napoli per Simeone, che il club azzurro venderebbe per circa 12 milioni. La trattativa è appena iniziata e i campani sono pronti a cedere anche Cheddira, la punta 26enne nel mirino di Cagliari, Empoli e Parma ma con ammiratori anche in Spagna (vedi Espanyol). Da parte sua Conte pensa di rinnovare il reparto offensivo in maniera decisa, dopo le prime amichevoli della stagione, partendo dall’arrivo di Lukaku, che continua ad allenarsi da solo a Londra e aspetta proprio il Napoli, che con il Chelsea (proprietario del cartellino del giocatore) potrebbe riaprire la trattativa per lo scambio Osimhen-centravanti belga.

Nel nigeriano resta vivo il desiderio di andare al Psg per giocare la Champions, e infatti a Londra stanno osservando anche Samu Omorodion dell’Atletico Madrid come prima punta. In Inghilterra si parla anche di un interesse del Napoli per Jean Philippe Mateta, 27enne attaccante del Crystal Palace impegnato con la Nazionale olimpica francese a Parigi e autore del gol decisivo nei quarti contro l’Argentina.

L’Inter darà in prestito Valentin Carboni al Marsiglia, operazione da un milione di euro con il riscatto fissato a 35. La Juventus, che ha rinnovato il contratto di Bremer sino al 2029, ha ancora interesse per Nico Gonzales della Fiorentina. Resta sul mercato Chiesa, che vede alla finestra Roma, Inter e Napoli. l Milan è a caccia di rinforzi in tutti i ruoli. Il terzino destro è una priorità dopo l’infortunio e il lungo stop di Florenzi. Nei prossimi giorni dovrebbe chiudersi l’operazione per portare in rossonero Emerson Royal del Tottenham (15 milioni). La Fiorentina punta il romanista Bove, valutato 15 milioni dai giallorossi, ed è a un passo da Gudmundsson: mancano gli ultimi dettagli, un prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro. Come terzino destro la Roma punta Pubill, uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo che durante la scorsa stagione nell’Almeria ha totalizzato 34 presenze condite da un gol e tre assist. Il club è retrocesso, ma il ragazzo sembra essere pronto per il grande salto.

