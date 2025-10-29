VaiOnline
Le Giovani Reporter a L’Unione Sarda, Videolina e Radiolina 

Ormai è una tradizione che trova conferma anche per questa diciottesima edizione del FestivalScienza: gli studenti e le studentesse che numerosi prendono parte al festival organizzato dall’Associazione ScienzaSocietàScienza entrano nella nostra redazione e ne diventano parte attiva. Un’esperienza formativa e divertente allo stesso tempo che ha visto alternarsi negli anni tanti giovani.

Anche in questa edizione, infatti, si rinnova l’importante media partnership con il Gruppo Unione Sarda attraverso il progetto Giovani Reporter per la Scienza, curato dal giornalista Giuseppe Murru (responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione) con la collaborazione di Battistina Carzedda, che coinvolge gli studenti delle scuole cittadine chiamati a confrontarsi in prima persona con la professione giornalistica per raccontare il Festival dal loro punto di vista. Sarà data voce ai protagonisti della manifestazione attraverso interviste radiofoniche, televisive, articoli e videointerviste realizzati interamente dai ragazzi. Le interviste radiofoniche andranno in onda su Radiolina, quelle televisive saranno trasmesse all’interno del Tg di Videolina, mentre articoli e videointerviste verranno pubblicati su unionesarda.it.

