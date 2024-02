le giovani frecce sarde 

Due autentiche frecce sarde. Ai campionati italiani Under 18 (Allievi) di Ancona, Laura Frattaroli e Diego Nappi incantano con due ori brillanti come non mai. L’Allieva della Tespiense riporta la società di nascita di Dalia Kaddari sul gradino più alto del podio tricolore con una spaventosa prestazione sui 400: 55”59, tempo di 8 decimi inferiore al record sardo che già le apparteneva. L’Allievo dell’Atletica Leggera Porto Torres domina i 200 metri stabilendo un record italiano destinato a fare rumore: con 21”52 cancella dopo 22 anni il primato che apparteneva a Andrew Howe. Per l’americano di Rieti un weekend difficile da dimenticare, dato che poco prima aveva perso anche il primato del lungo, che adesso appartiene con 7,62 a Daniele Inzoli.

I 400 Allieve

Peccato che Massimo Fanni, impegnato in un dottorato all’estero, non abbia potuto ammirare di persona i frutti del suo lavoro con Laura Frattaroli. Ad Ancona la quindicenne velocista ha mostrato tutto il proprio potenziale, correndo la gara più bella dell’anno e stracciando la concorrenza: seconda Alice Caglio (Vis Nova Giussano) a 1”36, terza Letizia Lariccia (Acquacetosa Roma) a 1”47. Ha fatto corsa a sé.

I 200 Allievi

Se la canotta di Frattaroli richiama alla mente le imprese di Kaddari, ciò che sta facendo Diego Nappi è l’ideale prosecuzione del percorso di Lorenzo Patta. Sui 200 metri, l’Allievo di Marco Trapasso all’Atletica Leggera Porto Torres ha lasciato di sasso il PalaCasali. In batteria ha annichilito la concorrenza (e non soltanto i due malcapitati compagni di batteria), correndo in 21”52 e togliendosi il pensiero. Cancellato Howe dopo oltre un ventennio, Nappi si è concentrato sul titolo italiano. La finale andata in scena nel pomeriggio non è stata altrettanto esplosiva, se pure più veloce di un centesimo rispetto al vecchio primato nazionale. Ma è stata più che sufficiente a portarsi a casa il titolo italiano: 21”60 (col tempo di reazione più lento), 39 centesimi meglio del secondo classificato, Francesco Pagliarini (Atl. Fano), e 51 meglio del terzo, Francesco Martino (Pro Patria Milano).

Le altre gare

Ieri ad Ancona c’erano atleti sardi anche nei 60hs. Francesco Cherchi (Cus Sassari), secondo in batteria, con 8”34, si è qualifica per la semifinale ma ha sbattuto contro una barriera e non l’ha finita. Mattia Finiu (Ichnos) è uscito in batteria con 8”75.

