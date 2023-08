le giovani coppie italiane brillano al Bt100 Eolo Contest 

Luca Cramarosa e Tommaso Giovannini nel maschile, Elena Francesconi e Greta Giusti nel femminile, sono i vincitori del Bt100 Eolo Beach Contest-Proxienergy, torneo internazionale Itf di beach tennis organizzato sui campi dell'Eolo Beach Sports di Torregrande, a Oristano (10mila dollari di montepremi).

Nel tabellone maschile, trentadue coppie con tennisti provenienti, oltre che dall'Italia, anche da Brasile, Francia, San Marino, Slovacchia e Svizzera si sono date battaglia per la vittoria finale. Il successo è andato alla coppia numero 3 del seeding Cramarosa (ex campione del mondo a squadre)-Giovannini (vincitore ai Mondiali di Terracina nel 2021, oggi numero 12 Itf, ma già numero 1 del mondo), che si è imposta 7-6(2), 6-2 sulla numero 4 formata da Niccolò Gasparri e Gabriele Gini al termine di una settimana che non li ha visti cedere neanche un set nei cinque match disputati.

Nel femminile, si sono affrontate ventotto atlete di Italia, Brasile, Olanda, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela. La vittoria è andata alle numero 1 del tabellone, Francesconi (sedicenne, già numero 16 della classifica mondiale di specialità) e Giusti (11 Itf), che in una finale tiratissima l'hanno spuntata 3-6, 6-3, 12-10 in rimonta sulla tennista sarda Giulia Deiana (69 Itf, portacolori della Beach Tribu Cagliari) e sulla sua compagna di squadra, la marchigiana Maddalena Cini (108, ma Top 20 mondiale quattro anni fa).

In contemporanea con l'Itf, sono stati disputati il torneo “Al Naturale” di doppio maschile, femminile e misto, con un Open, un Tpra (lim.4.1) e un Under 16.

