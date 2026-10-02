Le “Giornate del Romanico” per riscoprire il Medioevo 

Da Banari a Pula, passando per Oschiri, Orotelli, Silanus, Zeddiani e Villa San Pietro. Oggi e domani tornano le “Giornate del Romanico”, l’iniziativa della Fondazione Sardegna Isola del Romanico per riscoprire chiese e architetture della Sardegna medievale attraverso aperture straordinarie e visite guidate gratuite. Sarà un primo appuntamento dell’edizione 2026, la quinta dopo l’avvio nel 2022, e si inserisce nel programma Italia Romanica, con la Sardegna capofila insieme a Piemonte e Lombardia. L’edizione si apre con uno sguardo oltre l’isola: ieri a Bergamo la firma dell’atto costitutivo del Gruppo europeo di cooperazione territoriale, accordo che coinvolge Sardegna, Lombardia e Baden-Württemberg nella promozione del patrimonio romanico, inserendo così il romanico sardo in una rete europea.

“Autunno in Barbagia”

Nel Sassarese il percorso parte da Banari, dove domenica sarà visitabile Santa Maria di Cea, con la facciata in conci squadrati di calcare che restituisce il segno delle maestranze medievali. Le visite sono previste dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. A Oschiri saranno aperte Nostra Signora di Castro, già cattedrale, il cui nome ricorda la presenza di un antico forte romano, e San Demetrio, la cui consacrazione è documentata nel 1168.

Nel Nuorese si entra nel cuore della Sardegna romanica. A Orotelli San Giovanni Battista, eretta intorno al 1116 e riconducibile al romanico-pisano, conserva i conci di trachite finemente lavorati e il possibile legame con un complesso benedettino. L’apertura coincide con “Fainas de Ichinadu”, inserita nel calendario di “Autunno in Barbagia”. A Silanus il viaggio diventa anche archeologico: Santa Sabina sorge accanto al nuraghe, e nella sua costruzione furono riutilizzati blocchi provenienti dal monumento preistorico. Le visite comprenderanno anche il complesso archeologico e il centro storico, San Lorenzo e Sa Domo de Sa Poesia Cantada.

Il dono del giudice

Nella provincia oristanese la tappa è Zeddiani, con Sant’Antonio di Cellevane, oggi Madonna delle Grazie, costruita nella prima metà del XIII secolo. Restano leggibili il campanile a vela e gli alloggi per bacini ceramici della facciata. L’appuntamento si intreccia con “Zia Veronica. Colori e Radici 2026” e con la Via Crucis della pittrice naïf zeddianese.Per quanto riguarda la provincia di Cagliari, Villa San Pietro propone la chiesa di San Pietro, dove le pietre lavorate compongono una tavolozza naturale che va dal rosso al giallo pallido. A Pula invece si apre Sant’Efisio, la piccola chiesa sul mare legata alla grande festa del martire. Donata nel 1089 ai benedettini dal giudice cagliaritano Costantino Salùsio II de Lacon Gunàle, fu riedificata in stile protoromanico. La struttura attuale a tre navate, con volte a botte e abside priva di aperture, ne racconta la stratificazione di fede e territorio. Le Giornate del Romanico offrono l’occasione per conoscere monumenti spesso fuori dai principali circuiti turistici, attraverso un percorso che mette insieme architettura, archeologia e tradizioni, affidandone il racconto alle comunità che li custodiscono.

RIPRODUZIONE RISERVATA