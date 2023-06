Le Giornate del respiro vanno alla scoperta del filindeu 

Questa sera approdano in città le Giornate del respiro tra ospiti internazionali, filindeu e danza contemporanea. Organizza il Teatro di Sardegna.

Il programma prevede come ospiti speciali gli operatori di Stronger peripheries, un progetto che unisce 11 organizzazioni, tra cui Sardegna Teatro e tre istituti di ricerca di 10 paesi europei con l'obiettivo di superare l'isolamento periferico e accrescere le competenze di artisti, operatori pubblici e culturali. Dalle 16 si terrà il workshop “Handmade traditional pasta” al museo del Costume per insegnare le antiche tecniche del filindeu insieme a Luca Floris e Isre. Alle ore 18 al Ten, andrà in scena la performance Enemy (a peace conference).

RIPRODUZIONE RISERVATA