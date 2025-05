Le Giornate del Respiro così le arti sceniche colonizzano Cagliari 

Un’immersione nelle arti performative, un cartellone che rompe gli schemi del rapporto artista-pubblico: sono le Giornate del Respiro, il festival di Sardegna Teatro che dal 5 al 14 giugno occuperanno diversi luoghi di Cagliari.

Eventi

«Tantissimi gli eventi», spiegano da Sardegna Teatro, «dal collettivo artistico Dom che aprirà questa edizione al Teatro delle Saline con un picnic notturno e itinerante (5 e 6 giugno dalle 18), alla prima nazionale del “Temporale”, ultimo progetto performativo di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, il 7 e 8 giugno a alla Manifattura». Arriva poi il live installation “Deserters” di Chiara Bersani, attivista della rete AldiQua Artistes, anche in scena con Kelly Ardens e Anna Maria Pes il 7 giugno alle 22,30 al Teatro Doglio. “I’ll stand for you” dell’artista sarda Anna Destefanis è in programma domenica 8 alle 17 alla Manifattura: in scena oltre 20 attrici e attori non professionisti. Il 9, alle 20, al Lazzaretto (replica il 10, alle 21, alla Manifattura) il collettivo bolognese Ateliersi con “We did it!”. Sempre al Lazzaretto (lunedì 9 alle 18) la performance itinerante “Ordalìe” dell’artista e scrittrice sarda Vanessa Aroff Podda/La SuperSanta dove il pubblico è invitato a compiere un cammino tra prove interiori e rituali. Ai Bagni Pubblici in piazza Costituzione, dal 10 al 12 giugno alle 18, ecco l’esperienza scenica “Pretend it’s a toilet” dell’artista, ricercatrice e performer milanese Sara Leghissa. Altra prima nazionale il 10, alle 19, alla Manifattura: la giovane Violetta Cottini con “Do fairies have the tail?”. Sempre in prima regionale Antonio Tagliarini in scena con la poetessa Gaia Ginevra Giorgi con “La foresta trabocca” (12 e 13 alle 21), tratto dal romanzo di Ayase Maru.

Festa finale

Party di chiusura sabato 14 all’azienda Grendi (Porto Canale, viale Pula) con molteplici installazioni (Adelin Schweitzer/transhumanza/Alberto Marci), il primo live concert di Generic Animal in Sardegna, la performance dei catalani Losinformalls, riconosciuti a livello internazionale per il loro approccio selvaggio e giocoso e l’aftershow di Basstation.

Workshop

Altra novità di questa edizione sarà il workshop gratuito di scrittura critica giornalistica per la creazione di una fanzine universitaria dedicata al teatro, alla danza e alla performance a Cagliari, a cura di Altre Velocità e Stratagemmi Prospettive Teatrali, realizzato in collaborazione con Sardegna Teatro e destinato a studenti e studentesse da diffondere online sui canali delle realtà coinvolte: Università di Cagliari, Sardegna Teatro, Altre Velocità e Stratagemmi.

In Situ

Da venerdì 6 a mercoledì 11 giugno si terrà Immersive Lab, seminari che coniugano momenti teorici e pratici, focalizzati sulle environmental humanities, realizzati nell'ambito della rete internazionale In Situ nata per selezionare artisti emergenti, interessati a creare in spazi pubblici e luoghi non convenzionali.

Il film di Mubi

Il festival proporrà inoltre una speciale anteprima alla Manifattura frutto della collaborazione di Sardegna Teatro con la piattaforma Mubi: una selezione cinematografica (in lingua originale con sottotitoli in italiano) a cura di Greta Boschetto per tessere un dialogo intorno a una costellazione di corpi, sguardi e desideri. Venerdì 30 maggio alle 21 da non perdere sarà il film “The girl with the needle” di Magnus von Horn candidato agli Oscar 2024, mentre sabato 31 maggio alle 21 sarà la volta di “Gasoline raimbow” dei fratelli Ross e domenica 1 giugno, sempre alle 21, si chiude con “Cow” di Andrea Arnold. (f. a.)

