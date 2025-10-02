Le giornate dei Custodi dell’acqua 

L'acqua, risorsa primaria, sarà protagonista dell'iniziativa “Custodi dell'acqua” organizzata dal Ceas (Centro di educazione all'ambiente) "Don Deodato Meloni", in occasione della rassegna "Il futuro è scritto nell'acqua" di Ceas Aperti. Due giornate per evidenziare l’importanza dell’acqua, con consulenti ed esperti coinvolgendo la comunità. Domani alla gualchiera di S’Au ‘e su Salighe visite e riflessioni accompagnati dai giovani del Centro di Cultura, con loro ci sarà l’agronomo Maurizio Fadda che illustrerà e come l’acqua sia fondamentale per la natura e le coltivazioni. Domenica, al mattino al Centro di cultura, un excursus geologico del territorio con il geologo Giovanni Tilocca e con l’associazione Sardegna-Palestina: incontri e attività partecipative per scoprire come l’acqua plasma i territori, comunità e responsabilità condivise dalla dimensione locale a quella globale. A seguire l’incontro con Montiferru Play, l’associazione di gaming, che coinvolgerà adulti e bambini in giochi da tavolo accomunati dal tema dell’acqua.«Il tema del 2025 è “l’Acqua bene comune”, un argomento delicato e attuale, sia a livello locale che globale. Ci confronteremo insieme per diventare più consapevoli di avere a che fare con un bene prezioso e indispensabile. Poi uno sguardo sugli scenari internazionali arriverà con la testimonianza dell’associazione Sardegna Palestina», spiega Gabriella Belloni la presidente del Ceas don Deodato Meloni. (j. p.)

