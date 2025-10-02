VaiOnline
Santu Lussurgiu.
03 ottobre 2025 alle 00:49

Le giornate dei Custodi dell’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'acqua, risorsa primaria, sarà protagonista dell'iniziativa “Custodi dell'acqua” organizzata dal Ceas (Centro di educazione all'ambiente) "Don Deodato Meloni", in occasione della rassegna "Il futuro è scritto nell'acqua" di Ceas Aperti. Due giornate per evidenziare l’importanza dell’acqua, con consulenti ed esperti coinvolgendo la comunità. Domani alla gualchiera di S’Au ‘e su Salighe visite e riflessioni accompagnati dai giovani del Centro di Cultura, con loro ci sarà l’agronomo Maurizio Fadda che illustrerà e come l’acqua sia fondamentale per la natura e le coltivazioni. Domenica, al mattino al Centro di cultura, un excursus geologico del territorio con il geologo Giovanni Tilocca e con l’associazione Sardegna-Palestina: incontri e attività partecipative per scoprire come l’acqua plasma i territori, comunità e responsabilità condivise dalla dimensione locale a quella globale. A seguire l’incontro con Montiferru Play, l’associazione di gaming, che coinvolgerà adulti e bambini in giochi da tavolo accomunati dal tema dell’acqua.«Il tema del 2025 è “l’Acqua bene comune”, un argomento delicato e attuale, sia a livello locale che globale. Ci confronteremo insieme per diventare più consapevoli di avere a che fare con un bene prezioso e indispensabile. Poi uno sguardo sugli scenari internazionali arriverà con la testimonianza dell’associazione Sardegna Palestina», spiega Gabriella Belloni la presidente del Ceas don Deodato Meloni. (j. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 