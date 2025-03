Le ginnaste fanno incetta di medaglie 

Oro, argento e ottimi piazzamenti per le ginnaste della Kinesis Cam. L’associazione celebra un fine febbraio ricco di successi e soddisfazioni nei tornei regionali di ginnastica artistica. Oro a Cagliari per le Junior-Senior Lb3 nel torneo a squadre. Le protagoniste del successo Laura Cocco, Martina Selenu, Silvia Monni e Alejandra Garza Maldonado che con le loro esecuzioni hanno dominato la competizione, portando in alto il nome della società. Le ginnaste della categoria Allieve La3 sono scese in pedana a Sestu, presentando due squadre che hanno saputo distinguersi per impegno e talento. La squadra 1 La3, composta da Jacqueline Moretti, Sara Selenu, Alice Mereu e Alice Chillotti, ha conquistato il secondo posto, che si è tradotto in una medaglia d’argento. La squadra 2 La3, formata da Sara Littarru, Ambra Betti, Elena Fadda, Sofia Jasmine Gessa e Alice Suella, ha sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto per soli dieci centesimi di punto. (ro. se.)

