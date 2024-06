Le ginnaste della Kinesis Cam trionfano alle gare regionali 

Brillano le ginnaste della Kinesis Cam di Tortolì. Alla tappa finale delle attività regionali, l’associazione sportiva ha collezionato ben quindici medaglie: nove d’oro, due d’argento e quattro di bronzo. Nel campionato individuale Lb3, categoria Senior 1, argento per Giorgia Pilia, bronzo per Silvia Monni e quarto posto per Nina Sodde. Nell’individuale Lb, categoria Junior 3, la medaglia d’argento è stata conquistata da Martina Selenu mentre nel campionato individuale Lb, categoria Senior 2, il bronzo è andato a Margherita Muggianu, il quarto posto a Laura Cocco.

Nel torneo a squadre Promogym avanzato (seconda fascia) le ginnaste Sara Littarru e Alice Mereu si sono aggiudicate l’oro, nella categoria Open invece altra medaglia d’oro per Jacqueline Moretti e Sara Selenu. Successi anche nella prima fascia del Promogym base: primo posto con medaglia d’oro alle ginnaste Ambra Betti e Alice Suella, il bronzo è stato conquistato da Lucrezia e Martina Demuru, quarto posto per Viola Ceselia e Sohpia Pellegrino. Infine, nella categoria Open, la medaglia d’oro è andata a Gaia Lo Giudice, Rebecca Pisanu ed Elena Fadda. La società, presieduta da Mariano Rubiu, adesso è impegnata per la fase nazionale che vedrà impegnate due ginnaste di categoria Senior, Nina Sodde e Laura Cocco. ( ro. se. )

