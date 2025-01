Le Ginestre, braccio di ferro sull’hotel 

Braccio di ferro tra Comune di Arzachena e la Marvin srl (controllata dal colosso Mandarin Oriental Hotel Group) per la ristrutturazione dell’immobile noto come Hotel Le Ginestre. Tra qualche giorno il Tar della Sardegna dovrà decidere sul destino di un investimento da 50 milioni di euro. Il Comune, infatti, ha bloccato la riqualificazione dell’ex hotel Le Ginestre di Porto Cervo. Secondo l’amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Ragnedda, rappresentata in giudizio dall’avvocato Stefano Forgiarini, i lavori per la ristrutturazione sono iniziati in ritardo rispetto ai tempi indicati nell’atto autorizzativo e questo ha determinato la decadenza dei permessi. Il cantiere dell’ex hotel Le Ginestre, dove sono già state ultimate le demolizioni, è chiuso da mesi. La Marvin Srl, soggetto che ha promosso il progetto, è controllata dal colosso Mandarin Oriental Hotel Group che ha deciso di puntare fortemente sulla Sardegna e in particolare sul territorio di Arzachena. Si parla di centinaia di posti di lavoro. Mandarin ha strutture alberghiere in tutto il mondo e la Costa Smeralda mancava al suo “ventaglio” di strutture internazionali. Il Mandarin Oriental Hotel Group è una multinazionale di investimento alberghiero di Hong Kong, controlla hotel, resort e residenze di lusso (33 proprietà in tutto il mondo).

